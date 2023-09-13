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大陸經濟重蹈日本覆轍？專家：現在判斷為時過早

聯合報／ 特派記者林宸誼／上海即時報導
房地産泡沫的破裂、人口減少以及年輕人的就業困難，這些日本1990年代以後面臨的問題，如今似乎也在中國大陸上演。不過專家們認為，兩國在土地性質等方面不同，中國大陸還有政策迴旋的餘地，因此現在判斷為時過早。圖為上海中遠兩灣城建築群。（記者林宸誼／攝影）
房地産泡沫的破裂、人口減少以及年輕人的就業困難，這些日本1990年代以後面臨的問題，如今似乎也在中國大陸上演。不過專家們認為，兩國在土地性質等方面不同，中國大陸還有政策迴旋的餘地，因此現在判斷為時過早。圖為上海中遠兩灣城建築群。（記者林宸誼／攝影）

房地産泡沫的破裂、人口減少以及年輕人的就業困難，這些日本1990年代以後面臨的問題，如今似乎也在中國大陸上演。不過專家們認為，兩國在土地性質等方面不同，中國大陸還有政策迴旋的餘地，因此現在判斷為時過早。

台籍房地產專家、前復旦大學房地產研究中心地產運營研究所長蔡為民表示，日本消失的三十年是可怕的經驗教訓，值得借鑑與警惕，但中國大陸不至於走日本的老路，原因在於土地性質不同、房地產上漲的速率不同、工業門類不同等。

蔡為民指出，中日在土地性質不同，使救市動力不同，其中日本更重視持有稅的徵收。其次是房地產上漲的速率不同，使套牢者屬性不同，中國大陸還在2016年提出房住不炒。

蔡為民還提到，日本沒有足夠的市場縱深，使消化危機的能力不足，而中國大陸在2022年提出全國統一大市場。此外，日本當時的工業以高階產品為主，使泡沫更加容易破裂，中國大陸則還有39工業大類、191中類、525小類，世界唯一擁有全部工業門類。

蔡為民補充，日本的政治體制，使政策貫徹極其困難，但中國大陸則會舉全國之力施行。最後日本泡沫由商業地產引爆，是價值因重估而貶損-87%。

日經中文網報導，關於中國大陸經濟低迷的背景，除了佔國內生產毛額（GDP）四分之一的房地産低迷，還因為新冠疫情導致全球需求從商品轉向服務，出口產業受到打擊。法國巴黎銀行證券的首席經濟學家河野龍太郎指出，「完全沒有實施對家庭的現金補貼等大規模財政支持」，這也削弱了需求。

河野表示，中國大陸作為購房核心群體的25到34歲的人口，在2010年代後半期已經達到頂峰。這也與1990年前後泡沫破裂的日本如出一轍，當時1947到1949嬰兒潮時期出生的人口，達到屬於購房主力的35到44歲。如果住房需求在結構上不斷減弱，調整可能會持續很長時間。

高盛證券的首席經濟學家馬場直彥表示，「如果按照日本的經驗，人口減少首先將帶來通縮」。如果人口減少導致經濟萎縮的預期加強，投資和消費將受到抑制，物價將出現下降。在一段時間後，由於勞動力短缺，人口減少轉換為通貨膨脹的主要原因，但目前很可能成為通貨緊縮的主要原因。

不過蔡為民卻認為，人口負增長不是房價下跌的必然動力，房地產數量也未必是，但經濟形勢不樂觀，消費者信心與預期改變，則必然是引導房價下跌的誘因。至於中小城市的房子是否還值錢，則是由產業發展與就業機會決定，未必與城市大小有關。

日本 房地產

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