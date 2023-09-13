陸委會籲對岸回應兩岸觀光　國台辦反控：望撤除限制

陸委會宣布準備恢復兩岸團體旅遊相關規劃後，持續呼籲對岸做出「正面回應」，以盡早確定實施日期。不過，大陸國台辦發言人陳斌華13日上午反控，希望他們（指陸委會）順應民意，撤除這些不光彩、不必要的限制。

陳斌華說，8月25日時，國台辦已就相關問題作了回應。民進黨當局對恢復兩岸旅遊和交流附加了一系列條件，企圖瞞天過海，名為「恢復」、實則拒不解禁，名為「放寬」、實則加強限控。

因此，對於陸媒稱有台灣旅遊業者認為，陸委會的規劃名不符實，陳斌華表示，這些輿論的看法，表明越來越多台灣同胞已經看清民進黨當局既不「民主」，也不「進步」，罔顧民意、專制獨裁，在兩岸交流交往上開歷史倒車。

面對台灣媒體繼續追問，陳斌華強調，希望陸委會順應民意，撤除這些不光彩、不必要的限制。

至於隨暑期大陸廣邀台青、台生赴陸交流後，陸方是否也會考慮多讓陸生赴台，以及何時重啟陸生赴台就讀。陳斌華說，大陸學生赴台就讀的根本障礙在於兩岸人員往來正常化受阻，大陸學生在台正當權益得不到保障。

他說，我們積極倡導和促進恢復兩岸人員往來正常化、各領域交流常態化，這也是兩岸同胞的共同願望。民進黨當局至今仍在限制兩岸正常交流和人員往來，既不合理，也不得民心，應當盡快撤除。

8月24日時，陸委會公布恢復兩岸觀光旅遊相關規劃，就團體旅遊方面，包括採「逐步漸進」方式，展開一個月準備期，規劃陸籍團客來台、我方組團赴陸初期每日以兩千人次為限等，並將「視陸方回應，再確定實施日期」。

不過，隔日8月25日，就遭國台辦發言人朱鳳蓮回應抨擊，規劃沒有明確實施日期，名為「恢復」，實則拒不解禁，名為「放寬」，實則對兩岸交流施加更嚴苛的限制。接著，陸委會發言人詹志宏於9月7日的記者會上繼續喊話，現在只剩一個關鍵，就是大陸願不願意放團客過來，我方已釋出最大善意，等大陸有正面回應後，「我們自然而然馬上訂定實施日期」。