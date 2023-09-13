中阿旅行商大會 寧夏登場
根據大陸寧夏回族自治區政府新聞辦公室11日舉辦的記者會消息，作為第六屆中阿博覽會重要機制性活動的中阿旅行商大會將於9月18日至22日在寧夏舉辦。大會將以「共享發展機遇·共促旅遊合作·共建一帶一路」為主題，為增進中外旅遊業界務實合作搭建有效平台。
新華社報導，據了解，本屆中阿旅行商大會將採取「1+4」的方式舉辦。「1」即中阿旅行商大會開幕式；「4」即在大會期間將舉辦中阿旅遊合作論壇、「一帶一路」文旅合作推介會、寧夏文旅資源推介暨美食品鑒活動、「塞上江南·神奇寧夏」文旅資源考察等活動。
中阿旅遊合作論壇將於9月19日上午舉辦，論壇圍繞「新時代中阿旅遊交流與合作的多樣化路徑」主題，邀請外國駐大陸使節以及大陸國內旅遊業界知名專家、企業代表等進行交流對話。
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