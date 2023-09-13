中山翠亨新區 坐擁經濟優勢

日前，第五屆海峽兩岸中山論壇交流活動以「經濟」為主軸，來到台資企業緯創資通（中山）有限公司與翠亨新區參訪。緯創資通（中山）有限公司副總經理吳俊德表示，中山市在整個粵港澳大灣區的聯動方面是相當強的，對於企業做大做強是相當有幫助。

中山翠亨新區成立於2013年，地處粵港澳大灣區環灣核心圈層，是珠江西岸連接深中通道的橋頭堡，區位和交通優勢十分明顯，是粵港澳大灣區建設的重要平台。新區總規畫面積226平方公里，包括馬鞍島片區、南朗片區及臨海區域，其中馬鞍島陸域面積35平方公里。

今年1月，作為翠亨新區的台資企業代表緯創資通（中山）有限公司，作為ICT產業全球領導廠商，摘下了中山第一座「世界燈塔工廠」的稱號，既是對企業發展實力的讚揚，也是對新區營商環境的肯定。

對此，緯創資通（中山）有限公司副總經理吳俊德表示，「這相當不容易，我們花了兩年多的時間準備，用33項世界拔尖的數位轉型項目拿下這個榮譽，它不是一蹴可及」。

吳俊德對中山及其營商環境也有很高的評價，「中山市一個很美的城市，在整個粵港澳大灣區的聯動方面是相當强的，包含中山港跟廣州南沙、深圳鹽田的互動，還有深中通道、港珠澳大橋的建設，對於中山企業做大做强是相當有幫助的。」

翠亨新區黨建綜合辦公室三級主任科員梁智昌表示，目前整個翠亨新區的發展起到非常好的態勢，今年上半年突破人民幣100億元，地區生產總值達中山市第一。在今年和深圳組織全球聯合招商會上，提出打造一個「深圳總部、中山基地」的招商模式，為整個灣區發展注入新動能，「我們通過把企業發展壯大，營造良好的營商環境口碑，透過這個營商環境再招更多台資企業到新區落地發展」。