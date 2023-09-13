投洽會協議總投資 創5年新高

第二十三屆中國國際投資貿易洽談會（投洽會）11日在福建廈門落幕，共吸引來自106個國家和地區、1000多個工商經貿團組、近8萬名境內外客商參會。據初步統計，638個項目在大會期間達成合作協議，計畫總投資4845.7億元人民幣，參會機構數量和協議總投資額均創下五年來新高。

中新社報導，本屆投洽會作為大陸商務部「投資中國年」活動的重要一站，舉辦了投資中國年主旨論壇暨福建專場推介會，向全世界傳遞大陸堅定不移推進高水平對外開放的信心與決心，為各國投資者搭建合作共贏、共創共享的平台。

聯合國貿易和發展會議、聯合國工業發展組織、經濟合作與發展組織等12個國際組織在大會期間舉辦論壇、發布報告或應邀演講，是近年來國際組織參與最多的一次。外國政要、國際組織負責人、境內外商協會代表、知名專家學者、跨國公司高管等722位演講來賓，圍繞境內外投資趨勢和國際產業合作等議題展開研討，把脈國際投資新風向。

卡達商工部次大臣蘇爾坦·哈蒂爾說，投洽會已成為全球最具影響力的國際投資盛會之一。

投洽會促進雙向投資的平台作用不斷彰顯，既是國際資本進入中國市場的快捷通道，也為大陸企業走向國際市場搭建了重要平台。根據「中國雙向投資報告2023」指出，大陸2022年雙向投資保持穩中有進態勢，為全球跨境投資注入新的動能和信心。

今年是一帶一路倡議提出10周年，本屆投洽會圍繞高質量共建一帶一路舉辦高質量展覽展示及論壇活動，塞爾維亞、卡達等參與共建一帶一路國家參展參會；在全球合作展區設置兩國雙園特色專區，展示了中印尼、中菲經貿創新發展示範園區建設成就和發展前景。

甘肅是今年投洽會的主賓省，共組織6個產業123家企業參展，展品數達390多種。甘肅省商務廳二級巡視員錢軍說，十年來，共建一帶一路為甘肅參與國際合作創造了新機遇。

巴西作為本屆投洽會的主賓國，設置了面積達450平方公尺的國家館，還舉辦了首屆中國-巴西省州經貿合作研討會。巴西副總統兼發展、工業、貿易和服務部部長傑拉爾多·阿爾克明說，自2009年以來，中國一直是巴西最大的貿易夥伴，而巴西也是中國投資的第四大目的地。去年中巴雙邊貿易額1500億美元，將通過投洽會邀請更多中企來巴西投資。