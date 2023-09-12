阿里新任CEO吳泳銘：4年內讓85後、90後做主力管理

綜合陸媒報導，阿里巴巴集團新任CEO吳泳銘12日發布全員信，宣布確立兩大戰略重心：「用戶為先、AI 驅動。」這也是吳泳銘10日上任後首次與同體員工對話。值得注意的是，吳泳銘提出四年內要讓「85後」、「90後」，亦即目前30來歲的年輕人，作為主力管理者，讓阿里整個管理團隊大幅年輕化。

48歲的吳泳銘為阿里巴巴集團資深副總裁，也阿里集團的創始人之一，目前還身兼淘天集團董事長、本地生活集團董事、阿里國際數字商業集團董事。吳泳銘過去較為低調，鮮少出現在公眾面前。

吳泳銘在信中指出，在「用戶為先、AI驅動」的戰略基礎上，阿里巴巴將對三類業務加大戰略性投入：一是技術驅動的互聯網平台業務，二是AI驅動的科技業務，三是全球化的商業網絡。

他表示，傳統互聯網模式嚴重同質化已走向存量競爭，AI人工智慧為代表的新技術正成為全球商業發展的新動能。阿里必須自我變革，才能找到打開未來的鑰匙，才能堅持為社會解決問題的初心，履行為中小企業服務的使命，堅守做一家於社會有益的好公司願景。

在「用戶為先」方面，吳泳銘指出，必須更加堅定轉向用戶視角，多維度滿足用戶需求，用戶需求的優先級高於一切。更多用戶才能給商家帶去更多市場機會。如何創造用戶體驗？吳泳銘認為，新時期必須更加開放。各業務要主動以用戶為先的視角，尋求最廣泛的開放與合作，包括傳統意義上競爭關係的公司。

在AI驅動上，吳泳銘說，阿里各業務有大量用戶場景，必須讓這些場景都變成AI技術最佳的應用場，通過技術創新帶來突破性用戶體驗和商業模式。「如果跟不上AI時代的變遷，一定會有新的物種將我們取代。」

吳泳銘也提及「全球化」是阿里另一重要任務。他指出，目前阿里在全球已有諸多布局，未來將集中優勢出擊。重要的是，阿里不僅自己出海，更要通過構建一張全球化的商業網絡，協助更多中國以及全球中小企業在世界拓展商機。