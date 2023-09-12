房市利多不斷 廣州公寓交易回暖

在房地產利好層出、大宗交易再現等因素的支撐下，8月廣州商業地產市場整體成交量回暖，其中寫字樓的成交量環比上升近四成，公寓成交量環比上升超過五成。

中新社報導，據合富輝煌商業地產11日發佈的8月廣州商業地產市場報告，8月廣州市寫字樓成交量為2.3萬平方米，環比上升39%。整體成交量在今年屬中等水平。

公寓市場方面，8月廣州公寓成交量為5.5萬平方米，環比上昇53%。除增城區由大宗交易帶動明顯增長外，其餘多數區域呈現較溫和的環比升幅。

合富研究院市場分析師陳健恒表示，8月廣州公寓成交量的復甦主要來自大宗交易的帶動，其次近期頻密的利好消息對購房者的信心也有正向作用。

報告數據顯示，廣州商舖市場8月成交量為2萬平方米，環比7月份下降9%。由於大宗交易缺失，商舖市場成交量連續兩個月較低。中心區域成交量普遍環比下降，而外圍區域則普遍上升，其中南沙區仍為成交量最高的區域。

陳健恒表示，商務部將今年定為消費提振年，中央及地方多項促消費政策的出台也發揮著對經濟回暖的持續牽引作用，他預計，隨著消費的企穩，商舖市場租售的活躍度在接下來的時間有望加速。