促消費 廣州、深圳汽車限購優化

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

廣東省政府官網8日發佈「廣東省擴大內需戰略實施方案」，從全面促進消費、優化投資結構、推動城鄉區域協調發展、提高供給質量、健全現代市場和流通體系、深化改革開放、扎實推動共同富裕、提升安全保障能力等八大方面，推出擴大內需的具體政策措施。

中新社報導，「方案」提出，加強高品質農產品的培育和引進，增加健康、營養農產品和食品供給。推動居民消費與工業生產對接聯動，大力開展智能家電、傢具等耐用消費品促銷活動，擴大產品和人群覆蓋面。將「同線同標同質」使用範圍擴大到食品和一般消費。

在挖掘汽車消費潛力方面，「方案」提出優化廣州、深圳汽車限購政策，完善購車資格規定，推動汽車由購買管理向使用管理轉變。全面落實取消二手車限遷政策。加快推進高速公路服務區等區域充電樁（站）和公路沿線充電基礎設施建設，逐步實現有條件的小區和經營性停車場充電設施全覆蓋。

「方案」還提出，進一步優化住房公積金使用範圍，支持有條件地市結合實際提高租房提取額度，簡化提取流程。支持各地從當地實際出發完善房地產政策，支持剛需和改善性住房需求。加快推進廣州、深圳、佛山、東莞市中心城區及位於重要功能平台、重點發展區域的城中村改造，探索城中村改造與擴大保障性租賃住房供給相結合的模式，拓寬保障性租賃住房籌集渠道。

在農業轉移人口市民化方面，廣東將深化戶籍制度改革，調整完善廣州、深圳兩個超大城市的落戶政策，建立健全積分落戶年度指標逐年增長機制，鼓勵中心城區與郊區新區採取差別化落戶政策。在除廣州、深圳外的珠三角地區城市探索戶籍准入年限同城化累計互認。

深圳 廣東 戶籍

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