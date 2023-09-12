東莞台博會 台企展現科技實力

「台商一起來 融入大灣區」主題活動暨第14屆東莞台灣名品博覽會日前在廣東東莞舉行，本屆展會以「聚焦高質量共謀新發展」為主題，展覽面積達3.6萬平方米，參展企業逾700家。大陸台企聯會長李政宏表示，今年台博會吸引了眾多台灣知名企業踴躍參展，融入半導體、智慧生活等高端品牌，展現了更強的科技感、更多的台灣元素，發揮了聯通兩岸、聯結台商的重要作用。

組委會11日通報稱，本屆台博會已於9月10日閉幕，有超過36.7萬人次通過線上、線下參與，超過5000名採購商進場採購，達成採購意向35.2億元人民幣，連續14屆台博會累計促成合作意向372.5億元。

博覽會設置製造業高質量發展主題館、人工智慧與半導體館、青年創新創業館、兩岸農業科技館等特色展館，共有2100多個展位，台灣22個縣市均組團參展。其中，逾七成展商來自電子資訊領域，包括台灣正崴、英業達、台達電子、華科電子、達明機器人、以太聯、棱研科技、艾訊科技、鼎捷軟件等，擦亮電子專業展名牌。

達明機器人這次帶來的新展品，同時結合了機械臂、機械視覺以及人工智能，對應作業員的「手、眼、腦」三者相結合的應用。達明機器人（上海）有限公司副總經理姜學佳表示，大陸是製造業最大的市場，希望透過這次台博會展示最新的技術，針對各行各業的製造業，提供更有價值的自動化解決方案。

憑藉規格完整、一次購足的產品選擇與全球前五的量產能力及遍布多地的快速供貨平台，華新科技成為被動元件領導品牌之一。旗下東莞華科電子有限公司大中華區業務事業部副理李朝豔表示，大陸市場是一個很大的需求市場，企業每一年台博會都有參加，希望向更多供應商或有需求客戶做介紹、展示優勢。

此次展會，同樣不乏台灣傳統經典品牌，CROWN皇冠旅行箱的展位吸引不少遊客駐足。皇冠公司業務代表蔣贛湘表示，產品目前在大陸的市占率不高，借助台博會進一步推廣，讓更多人了解品牌，未來在大陸市場取得更大銷量。

而位於海峽兩岸青年創新創業館的巧巧巧（深圳）食品科技有限公司，主打的是凍乾巧克力，據其CEO張隆琪介紹，產品特色在於脂肪含量低，純天然、無添加。張隆琪說，「大陸市場是求新，求變，要求快」，要精準定位客群需求，他希望產品能讓大陸年輕人越來越接受，並透過台博會更好推往零售市場。