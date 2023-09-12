阻貶人民幣 人行：該出手就出手

針對人民幣近期持續走弱，中國人民銀行（大陸央行）昨大動作對空頭宣戰，強調有能力、有信心、有條件保持人民幣匯率基本穩定，「該出手時就出手」，堅決對擾亂市場秩序行為進行處置，堅決防範風險。人行昨並發布八月金融數據，八月新增貸款一點三六兆元（人民幣，下同），社會融資規模增量三點一二兆元，兩項均超過預期。有分析指出，人行「罕見」在盤中公布金融數據，提振市場信心的意圖明顯。

受到上述消息激勵，大陸股匯市昨表現突出。人民幣對美元在岸收盤報七點二九○六，較上一交易日漲五○九個基點。大陸Ａ股早盤強勢震盪，午後快速拉升後回落收窄漲幅。截至收盤，滬指漲百分之○點八四，深成指漲百分之○點九八。兩市超過三千六百檔個股上漲。

人行昨中午發布新聞稿稱，「全國外匯市場自律機制專題會議」在北京召開。會議討論了外匯市場形勢和人民幣匯率問題。

會議指出，近期人民幣對美元雖有所貶值，但對一籃子貨幣保持基本穩定，對非美主要貨幣保持相對強勢，外匯市場運行穩健，市場預期總體平穩。隨著「穩經濟、穩預期」政策陸續落地，物價（CPI）年比增速觸底轉正，進出口數據好於預期，房地產政策效果逐步顯現，消費明顯回暖，經濟「進」的勢能正在聚集，人民幣匯率在合理均衡水平上保持基本穩定具有堅實基礎。

會議強調，金融管理部門有能力、有信心、有條件保持人民幣匯率基本穩定，該出手時就出手，堅決對單邊、順周期（金融趨勢波動的傾向）行為予以糾正，堅決對擾亂市場秩序行為進行處置，堅決防範匯率超調（過度調整）風險。

大陸證券時報指出，人行昨天的動作「非常巧妙」，因為日元昨也大漲，美元指數則大跌，這意味人民幣匯率貶值壓力快速減輕。

人民幣近期出現較大波動，短短半個月內貶值超過一千七百個基點，並跌破七點三關口，引發市場擔憂。

第一財經指出，近期美元指數大幅走強，中美利差持續倒掛（美國利率高於中國），加上跨境遊、海外留學等外匯需求加大，致人民幣匯率面臨貶值壓力。

市場分析，人民幣對美元匯率貶值壓力主要是短期、階段性的。植信投資首席經濟學家連平認為，進入九月後，影響匯率的主要因素會發生改變，可能使得這一輪人民幣貶值壓力有所減緩。

至於金融數據，光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華指出，八月新增貸款和社融超季節性反彈，反映大陸寬鬆信用政策效果逐步顯現，但需求仍不夠強，促消費、穩樓市等政策效果釋放需保持耐心。