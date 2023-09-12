人行一句話 人民幣彈升

經濟日報／ 大陸中心／綜合報導
面對人民幣近期持續貶值，大陸央行11日召開「全國外匯市場自律機制專題會議」，強調金融管理部門對擾亂市場秩序行為「該出手時就出手」。（路透）
面對人民幣近期持續貶值，大陸央行11日召開「全國外匯市場自律機制專題會議」，強調金融管理部門對擾亂市場秩序行為「該出手時就出手」。（路透）

在岸人民幣對美元上周五收報7.345，創2007年底以來新低後，中國人民銀行（大陸央行）昨（11）日在北京召開「全國外匯市場自律機制專題會議」，強調金融管理部門有能力、有信心、有條件保持人民幣匯率基本穩定，「該出手時就出手」，堅決對擾亂市場秩序行為進行處置。

受此消息影響，在岸、離岸人民幣對美元匯率昨日大幅反彈。其中，離岸人民幣對美元連續收復7.33、7.32、7.31、7.30關口，日內漲幅近700基點，在岸人民幣昨天下午盤收在7.2906升值509基點。

圖／經濟日報提供
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人行表示，會議討論了近期外匯市場形勢和人民幣匯率問題。外匯市場自律機制相關指導司局、八家外匯市場自律機制核心成員機構代表參加會議。

證券時報指出，人行的動作「非常的巧妙」，因為日圓昨天也大漲，美元指數則大跌。這意味著，人民幣匯率貶值壓力快速減輕。人民幣近期出現較大波動，短短半個月內貶值超過1,700個基點，並跌破7.3關口，引發市場擔憂。

會議認為，近期人民幣對美元雖然有所貶值，但對一籃子貨幣保持基本穩定，對非美主要貨幣保持相對強勢，外匯市場運行穩健，市場預期總體平穩。隨著「穩經濟、穩預期」政策陸續推出落地，物價（CPI）年增速觸底轉正，進出口數據好於預期，房地產政策效果逐步顯現，消費明顯回暖，科技創新不斷突破，經濟高質量發展持續推進，經濟「進」的勢能正在積聚，人民幣匯率在合理均衡水平上保持基本穩定具有堅實基礎。

會議強調，保持人民幣匯率基本穩定是金融管理部門、外匯市場自律機制、外匯市場成員、廣大企業和居民的共同願望。金融管理部門有能力、有信心、有條件保持人民幣匯率基本穩定，「該出手時就出手，堅決對單邊、順周期行為予以糾偏，堅決對擾亂市場秩序行為進行處置」。

人行指出，外匯市場自律機制要在金融管理部門指導下，持續引導企業和金融機構樹立「風險中性」理念。

人民幣匯率 外匯

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