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人行罕見盤中公布金融數據 激勵大陸股匯市收漲

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
人行11日罕見地在盤中公布8月金融數據，激勵大陸股匯市雙漲。（香港中通社）
人行11日罕見地在盤中公布8月金融數據，激勵大陸股匯市雙漲。（香港中通社）

中國人民銀行11日發布金融數據，8月新增貸款人民幣1.36兆元，高於市場預期的人民幣1.25兆元，較去年同期增加人民幣868億元，分析認為增加幅度看似不多，卻是在歷史同期峰值基數上實現的，有利於改善市場預期。值得注意的是，過去人行都是在盤後公布相關數據，但此次卻「罕見」地在盤中公布，提振市場信心的意圖明顯。

或受到消息激勵，大陸股匯兩市周一表現突出。人民幣對美元在岸收盤報7.2906元，較上一交易日漲509個基點，創4日以來新高；A股早盤強勢震盪，午後快速拉升後回落收窄漲幅。截至收盤，滬指漲0.84%，深成指漲0.98%，創業板指漲0.66%。總體上個股漲多跌少，兩市超3,600檔個股上漲。

大陸8月社會融資規模增量為人民幣3.12兆元，比上年同期多人民幣6,316億元，高於市場預期的人民幣2.69兆元； 8月底，人民幣貸款餘額232.28兆元，按年增長11.1%

分部門看，8月住戶貸款增加人民幣3,922億元，其中，短期貸款增加人民幣2,320億元，中長期貸款增加人民幣1,602億元；企（事）業單位貸款增加9,488億元，其中，短期貸款減少人民幣401億元，中長期貸款增加人民幣6,444億元。

此外，備受關注的高儲蓄率問題獲得緩解。8月人民幣存款增加1.26兆元，年減132億元。分析認為，上述數據反映出存款利率降低、消費投資機會增加的背景下，居民對預防性儲蓄的需求開始有所弱化。利率的整體下行，將促進儲蓄向消費、投資轉化。

8月底廣義貨幣（M2）餘額人民幣286.93兆元，年增10.6%，增速分別比上月底和上年同期低0.1個和1.6個百分點;狹義貨幣（M1）餘額人民幣67.96兆元，年增2.2%，增速分別比上月底和上年同期低0.1個和3.9個百分點；流通中貨幣（M0）餘額人民幣10.65兆元，按年增長9.5%。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華分析，8月新增信貸和社融超季節性反彈，反映大陸寬信用政策效果逐步顯現，實體經濟融資需求回暖，但從M1維持低位，票據融資強勁，反映目前大陸實體經濟融資需求仍不夠強，促消費、穩樓市等政策效果釋放需要保持一定耐心。

7月單月信貸數據一度偏弱，引發市場擔憂情緒。此前，市場分析普遍認為8月貸款增勢較好，均預測8月人民幣新增貸款有望保持年增率增加，較7月增量更是月增率大幅多增。

人民幣 實體經濟 信貸

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