華為5G回歸：蘋果蒸發兩千億美元 「OV榮米」危機感拉滿

集微網報導 近日，華為5G智能手機Mate 60系列強勢回歸，引發國內消費者購機熱潮，黃牛也趁機炒貨，不斷推高華為5G手機的市場熱度。

這讓即將發佈iPhone 15系列新品的蘋果市值提前蒸發2000億美元，而且隨著華為5G手機銷量不斷攀升，蘋果9月以後在國內智能手機市場將遭到巨大衝擊，銷量和銷額都可能雙雙下滑。

與此同時，「OV榮米」也感受到華為5G手機帶來的危機感。近兩年來，「OV榮米」在國內高端手機市場剛有起色，如今卻要面臨華為5G手機的強大威脅，無力抗爭的他們最終可能會被迫放慢高端化步伐。而且隨著華為5G手機下探至中低端市場，「OV榮米」國內市場份額將進一步被壓縮。

蘋果市值已蒸發2000億美元

近日，華為Mate 60、Mate 60 Pro、Mate 60 Pro+、Mate X5等5G智能手機接連上架，每次線上開售就秒空。

華為5G智能手機的熱銷使業界和資本界降低了對即將發佈的iPhone 15系列的預期，蘋果市值已蒸發2000億美元（14688億元人民幣）。

這並不是蘋果第一次遭遇華為高端手機的壓製。早在2018年、2019年的時候，華為不斷遭遇美國製裁，但是智能手機在國內市場卻空前熱銷，年度份額最高達38.4%，刷新歷史記錄，至今沒有手機廠商能打破。與此同時，蘋果國內智能手機市場份額連續兩年下滑，從2017年的9.3%降至2019年的8.9%。

2017-2023Q1華為、蘋果在國內智能手機市場份額變化趨勢

來源：集微網、IDC

如今華為5G智能手機回歸，市場呼聲高漲，讓蘋果感受到了前所未有的壓力，因為蘋果曾是華為淡出5G智能手機市場最大的受益者之一。過去三年，蘋果由於缺少強勁的競爭對手，國內手機市場份額一路高歌猛進，從2020年11.1%提高至2022年的16.8%。而且隨著2021年華為5G晶片庫存耗盡，國內大部分高端手機用戶轉投蘋果，使蘋果國內高端手機市場份額不斷攀升，2021年第四季度高達76.9%。





不過，蘋果曾經從華為搶奪的市場份額可能隨著華為5G手機強勢回歸而逐步流失。美銀証券分析師莫漢說：「如果華為擴大麒麟 9000 晶片的供應和規模，我們認為新款 Mate 系列手機是華為增加出貨量和重新獲得市佔率的一個機會，這可能會給 iPhone 銷量帶來下行風險，尤其是蘋果的亞太地區銷量。」

目前，華為已經在與蘋果開始爭奪國內高端手機市場份額。近日，華為5G手機新品受到國內消費者熱捧，Mate 60 Pro在線銷量五天內突破80萬台，Mate 60 Pro+、Mate X5秒售罄。而且下周華為、蘋果雙方將通過新品發佈會隔空對戰，華為有望在國內獲得更多的用戶擁護。

但是短期內華為由於受5G晶片產能限製，只能從蘋果手中搶回一部分高端手機市場份額。業內人士預計，Mate 60系列手機今年出貨600萬-800萬台，明年出貨將達1400萬台。供應鏈消息也指出，Mate 60系列已加單至1500萬-1700萬台。華爾街投行傑富瑞（Jefferies）的分析師愛迪生·李表示，這些事態發展足以威脅新 iPhone 在中國的銷售成勣，中國消費者更認為這是對美國製裁的重大勝利，估計 Mate 60 Pro 會佔據 iPhone中國銷量的38%。

山雨欲來風滿樓，蘋果似乎也感受到華為5G智能手機帶來的可能衝擊，已經降低了iPhone 15系列訂購量。DIGITIMES Research高級分析師Luke Lin近日表示，蘋果在8月份為2023年下半年的iPhone 15系列訂購了8000萬至9000萬部智能手機，這比2022年8月份為iPhone 14訂購的9000萬至1億部要低。

中長期來看，隨著華為5G手機產能不斷釋放，以及折曡屏手機出貨持續增長，蘋果在國內的高端手機市場份額將不斷被稀釋，是否會回到2019年狀態還需要更多的市場觀察。

OV榮米高端化步伐被迫放緩

華為5G智能手機回歸，不僅對蘋果不利，還將波及OPPO、vivo、小米、榮耀。

OPPO、vivo、小米對華為比較忌憚。2019年華為在國內智能手機市場如日中天，OPPO、vivo、小米卻承受著巨大的經營壓力，無力與華為抗衡，分別下滑1.7個百分點、2個百分點、2.2個百分點。

只有從華為獨立的榮耀祝賀華為5G手機回歸。近日，榮耀CEO趙明對華為手機回歸表示“高興和祝賀”，稱華為手機回歸讓競爭充滿了更多的可能性和更多的魅力。

確實，華為5G手機歸回快速彌補了中國品牌在高端手機市場的不足，進一步激發市場競爭活力，但是對OPPO、vivo、小米、榮耀將造成雙重打擊。

第一，華為5G手機大賣，將在國內高端手機市場迅速站穩腳跟，使OPPO、vivo、小米、榮耀高端化市場步伐放緩。過去兩年間，為了盡快取代華為在高端安卓市場的位置以及滿足換機市場需求，OPPO、vivo、小米、榮耀都在加速品牌、產品的高端化，而且取得了一定的成勣。例如，小米13在2023年第一季度的全球400-599美元價位單品排行第三；OPPO Find N2 Flip出貨量在今年上半年小折曡屏手機市場排名第一；榮耀Magic V2打破了2023年所有4000元以上手機首銷日銷售額紀錄；vivo也曾在2022年第二季度取代華為首次在中國高端市場佔據第二位……但是他們都還沒有完全實現品牌高端化的蛻變，面對華為5G高端手機的強勢回歸，很可能再次無力對抗，被迫放慢國內高端化的腳步，加快海外高端化速度。畢竟，在2020年上半年的時候，國內高端手機市場基本被華為、蘋果瓜分，其他手機廠商在高端手機市場的影響力十分有限。

華為5G手機價格如果未來進一步下探，將奪回部分曾經被OPPO、vivo、小米、榮耀瓜分的中低端手機市場份額。2021年，OPPO、vivo、小米雖然基本沒有享受到華為淡出高端手機市場之後的紅利，但是成為華為退出中低端手機市場之後的受益者，分別增加2.7個百分點、4.1個百分點、3.5個百分點。榮耀在2020年底從華為獨立之後也受益於華為淡出手機市場，市場份額快速增長，從2021年的11.7%提高至2022年的18.1%，成為國內第二大手機廠商。如果未來華為5G手機價格下探至中低端手機市場，OPPO、vivo、小米、榮耀中低端手機市場份額將被不同程度的擠壓，中國手機市場格侷也會跟著發生改變。

2017-2023Q1中國品牌在國內智能手機市場份額變化趨勢

來源：集微網、IDC

不過，短期來看，受5G晶片產能、良率、成本等方面考量，華為會將重心放在高端手機市場上，無暇顧及中低端手機市場，可能衹會對OPPO、vivo、小米、榮耀國內高端手機業務造成重創。中長期來看，華為有可能將5G手機下放到中低端市場，擠佔OPPO、vivo、小米、榮耀生存空間。

總之，華為5G手機回歸初期受影響最大的是蘋果，其次才是OV榮米；與此同時，下半年國內高端手機市場以及整體手機市場格侷都會發生改變，華為在國內智能手機市場地位將持續恢復，其他手機廠商都要承受華為5G手機回歸帶來的巨大競爭壓力。