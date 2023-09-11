飛機上用Mate 60 Pro打衛星電話 華為：屬違規行為

華為Mate 60 Pro/Pro+系列手機於近日悄然推出，瞬間引發搶購熱潮。 但有大陸網友在飛機飛行中，用Mate 60 Pro打衛星電話，並錄下了影片。對此華為高層稱，「這是嚴重違法的」。

據每日經濟新聞報導，華為Mate 60 Pro/Pro+兩款新機具備衛星電話功能，搭配運營商的相應服務，可以在沒有基站信號的情況下打電話。

11日，華為手機產品副總裁李小龍在微博發文稱，提醒華為用戶規範使用Mate 60 Pro的衛星電話功能。李小龍稱，「最近有一些用戶使用Mate 60 Pro的衛星電話功能在民航飛機飛行階段通話並錄製影片傳播，這是違反相關飛行安全規定的。請各位用戶切記在飛機飛行階段一定要開啟飛行模式，遵守各項飛行安全法規。」

9月10日，華為Mate 60與Mate 60 Pro在華為商城開啟全款銷售，迅速售罄。此前在9月8日上午，華為商城曾突然上線華為Mate 60 Pro+、MateX5等新款手機，首批預售上線後也是「秒光」。體現了華為新機的火熱程度。據證券時報，有來自供應鏈的消息顯示，華為已對Mate 60 Pro機型加單至1,500萬-1,700萬部。

華為商城顯示，華為Mate 60 Pro的12GB+512GB版本價格為人民幣6,999元，12GB+1TB版本的價格為7,999元。華為Mate 60的12GB+512GB版本價格為5,999元，12GB+1TB版本價格為6,999元。