快訊

公主頭正妹坐船看風景！一頭香檳棕秀髮電暈全網 正面曝光百萬人搶包養

拜登：中國侵台能力不如以往 不會因經濟危機而侵台

成敗都蘋果西打！飲料廠復工無期 賣地能挺過食安風暴嗎

網友嫌眉筆太貴 李佳琦諷「有沒有認真工作？」引眾怒

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
被嫌眉筆賣得太貴，李佳琦嘲諷：「這麼多年了工資漲沒漲，有沒有認真工作？」，引起大陸網友公憤。（圖／取自搜狐新聞網）
被嫌眉筆賣得太貴，李佳琦嘲諷：「這麼多年了工資漲沒漲，有沒有認真工作？」，引起大陸網友公憤。（圖／取自搜狐新聞網）

大陸「淘寶一哥」、「口紅王子」李佳琦在直播帶貨時，有大陸網友吐槽一支人民幣79元（約合新台幣348元）的眉筆太貴了，竟遭李佳琦嘲諷：「這麼多年了工資漲沒漲，有沒有認真工作？」。這番發言在大陸引起公憤，事件發酵後，李佳琦在微博發文為此致歉。

據澎湃新聞報導，李佳琦10日在直播中介紹79元一支的花西子眉筆時，看到有大陸網友留言說越來越貴了，他反問：「哪裡貴了？這麼多年都是這個價格，不要睜著眼睛亂說，國貨品牌很難的……哪裡貴了？」他隨後又說，「有的時候找找自己原因，這麼多年了工資漲沒漲，有沒有認真工作？」

此話一出，當晚就登上微博熱搜，大陸網友紛紛指李佳琦「飄了」，也有網友評論：「瘋了吧，是不是離地太久，忘了普通老百姓怎麼生活的了？」

直播結束後，李佳琦於11日凌晨在微博就直播發表不當言論一事致歉說，「今天沒有用『所有女生』開頭，因為李佳琦讓大家失望了，在看這條微博的所有人，對不起。」

李佳琦說，「我剛剛結束今天的工作，昨天我在直播間回應產品評論時，說了些不恰當、讓大家不舒服的話。今天工作的時候我也一直在反思，在回想，如果我是評論裡的那位女生，會多失望啊。」

李佳琦說，「我本就是一個彩妝櫃檯銷售員，深知大家的工作都是辛苦和不容易的。我說的話辜負了你們的期望，真的很抱歉。之所以沒有立馬回應，是我想結束工作後認真地向評論裡的那位女生道歉，任何人都可以對直播間的產品提出意見和想法。我作為主播應該一直帶給大家積極的正能量，並學會控制情緒。」

李佳琦表示，一路走來，自己知道大家的信任才是直播間最重要的基礎，也希望一直保持最好的狀態陪伴大家，自己會認真傾聽大家的建議，用心服務好所有的消費者，「再次說聲對不起，誠懇接受大家的批評」。

李佳琦雖為自己的言論道歉，但大陸網民並不買帳。在李佳琦道歉微博發布後，點讚最高的評論說道，「你掙著普通人的錢，到頭來嘲諷普通人貧窮。」

直播

延伸閱讀

大陸國航飛新加坡班機引擎著火 初判是引擎故障

蘋果新機發表前遇大陸禁令 法人仍看好蘋概股

瑞士將5件流失文物返還大陸 含漢、唐、明代陶瓷器

iPhone 15首發市場印度入列 法人看好鴻海受惠最大

相關新聞

網友嫌眉筆太貴 李佳琦諷「有沒有認真工作？」引眾怒

大陸「淘寶一哥」、「口紅王子」李佳琦在直播帶貨時，有大陸網友吐槽一支人民幣79元（約合新台幣348元）的眉筆太貴了，竟遭...

房市低迷影響家具銷售 宜家中國逾300種產品將降價

大陸房市持續低迷也連帶影響家具的銷售。大陸國家統計局的數據顯示，今年7月，大陸家具類零售總額為人民幣126億元，較去年同...

陸證監會邀境外投資者座談 承諾推出更多務實措施

中國證監會承諾將採取更多措施支持資本市場，並稱已於近日與貝萊德、橋水等境外投資者召開座談會，聽取意見建議。包括主席易會滿...

張勇卸任阿里巴巴所有職務 獲10億美元設科技基金

「雙11」推手張勇在卸任阿里巴巴集團董事長兼CEO後，再卸任阿里雲董事長和CEO，但將繼續擔任阿里合夥人，並設立面向未來...

才交棒阿里董事會主席及CEO 張勇又辭阿里雲負責人

阿里巴巴集團原負責人張勇才接任阿里雲智能集團不久，又決定辭職，對這家正進行複雜分拆的大陸最大電商增添又一層不確定性。

華為新手機Mate 60 Pro+的麒麟9100晶片是什麼等級？

華為8日意外開賣新手機Mate 60 Pro+及Mate X5折疊手機，傳兩款手機都是搭載華為最新的麒麟9100晶片以及...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦