德陽慈善大會 800家企業捐款破億

近日，以「匯聚慈善力量共建德善之城」為主題的德陽慈善大會，在四川省德陽市召開。據悉，這是當地首次舉辦慈善大會，旨在深入推進「德善之城」建設，更好發揮慈善在促進社會進步、共用發展成果等方面的積極作用。大會共有800多家愛心企業踴躍參與、慷慨解囊，籌集善款超過1億元人民幣。

此次大會分「向陽．築夢」、「向孝．暖陽」、「向上．奮進」、「向善．行遠」4個篇章，以視頻短片、情景表演、專案發布、文藝節目、專項基金推介、現場捐贈等方式呈現，分別發布了護幼、愛老、助殘、濟困4個類別的慈善專案110個，推介慈善專項基金7個。在每類慈善項目發布、慈善專項基金推介環節，還設有捐贈環節，愛心企業、愛心個人、社會組織等紛紛捐贈。

自德陽市慈善會成立以來，已累計募得捐贈款物達4.2億元人民幣，幫助2.5萬名學子圓夢求學路，助力1萬多個特殊家庭渡過難關。下一步，德陽將通過強化慈善理念轉變和慈善體系構建，以載體打造、視野拓展等為抓手，深入推進「德善之城」建設，著力構建「人人向善、事事行善、時時可善、處處有善」的慈善事業發展新格局。