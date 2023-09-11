華為最新手機 傳規格5.5G

華為日前發布Mate 60 Pro+等三款新手機，引發各界熱議，儘管華為並未公布處理器相關訊息，但港媒引述業界人士報導，Mate 60 Pro+手機規格已經達到5.5G，可能為一款「5.5G就緒機型」，搭載麒麟9100芯片。

香港文匯網報導，目前Mate 60 Pro使用的麒麟9000s芯片與高通驍龍芯片相比較，中央處理器（CPU）效能略微強於「驍龍888」，且圖形處理器（GPU）效能則等於驍龍888。跡象顯示，麒麟9100芯片的性能在麒麟9000s晶片的基礎上略有升級。

自今年起，華為在公開講話中，已不再說「5G」，而是講「5.5G」。在今年巴塞隆納世界移動通訊大會上，華為就展示了5.5G時代的五個關鍵特徵，即為10Gbps體驗、全物聯網場景、通訊與感知融合、L４級自動駕駛網絡和綠色ICT（訊息及通訊技術）。

華為董事、ICT產品與解決方案總裁楊超斌今年六月曾在華為官網宣布，華為明年將會推出面向商用的5.5G全套網絡設備。他當時表示，「面向5.5G時代的技術和商業驗證均已就緒，標準節奏明確，5.5G時代正蓄勢待發」，期待和產業攜手。

華為副董事長孟晚舟則指出，「5.5G是5G網路演進的必然之路」，5.5G可能是破局的關鍵。她形容，5.5G網路「下行萬兆、上行千兆、千億聯接、內生智慧」的網路特徵已經明確。

5.5G與5G有何不同？「上游新聞」早前報導，5.5G就是5G和６G之間的過渡和銜接。有專家指出，移動通訊技術差不多是每十年一代。但因為技術發展太快，所以整數代與整數代之間，技術差異過大。此時，就需要對中間階段的技術進行一個命名，以顯示和前代、後代的區別。

報導稱，5.5G主要使命有二：一是把5G不足的地方修正、加強；二是根據行業的發展變化，給６G的未來發展探索最新的方向。

具體來說，5.5G網路能夠支撐更大數據量的即時交互，如智慧醫療、自動駕駛等方面。透過「5.5G無源物聯網」的覆蓋，可以識別區域內的超高頻RFID標籤，產品可不帶電源、電池，透過網路去識別終端位置，具備「低成本、零功耗、易部署」的優勢。像是無人零售店的零售商品，都可透過搭載無源物聯網技術實現對商品的管理。