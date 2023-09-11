保險資金買股 陸金監總局降低門檻

大陸搶救A股再釋利多，大陸國家金融監管總局昨（10）日晚間發布《關於優化保險公司償付能力監管標準的通知》，全面調降保險公司的資金進入股市的風險因子，讓保險公司有更多資金可以進入股市，並投資國家戰略性新興產業，以支持科技創新。

中新社報導，《通知》提出引導保險公司支持資本市場平穩健康發展，對於保險公司投資滬深300指數成分股，風險因子從0.35調整為0.3；投資科創板上市普通股票，風險因子從0.45調整為0.4。對於投資公開募集基礎設施證券投資基金（REITS）中未穿透的，風險因子從0.6調整為0.5。要求保險公司加強投資收益長期考核，在償付能力季度報告摘要中公開披露近三年平均的投資收益率和綜合投資收益率。

《通知》還要求引導保險公司支持科技創新。保險公司投資的國家戰略性新興產業未上市公司股權，風險因子賦值為0.4。保險公司經營的科技保險適用財產險風險因子計量最低資本，按照90%計算償付能力充足率。

《通知》差異化調節最低資本要求。要求總資產人民幣100億元以上、2,000億元以下的財產險公司和再保險公司，以及總資產人民幣500億元以上、5,000億元以下的人身險公司，最低資本按照95%計算償付能力充足率。