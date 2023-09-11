陸電池巨頭 砸640億赴美設廠

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
圖／經濟日報提供
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綜合美國伊利諾州政府官網、澎湃新聞報導，大陸電池巨頭國軒高科通過子公司美國國軒斥資20億美元（約新台幣640億元）在該州曼特諾（Manteno）新建電動車電池超級工廠，預計將生產10吉瓦時的鋰離子電池組和40吉瓦時的鋰離子電池芯，計劃明年投產。該項目也成為伊利諾州史上金額最大的電動汽車電池投資。

報導指出，伊利諾州州長表示，國軒高科工廠將創造2,600個就業機會，是該州「數十年來最重要的新製造業投資」。 該工廠將獲該州提供的5.36億美元（約新台幣171億元）激勵措施。

美國《降低通膨法案》(IRA）嚴格限制包括大陸企業在內「敏感實體」補貼資格。而為何國軒高科能順利在美設廠並獲得補助？證券時報援引業內人士說法指出，「有很大概率，國軒高科有福斯集團背景，與不少大陸電池廠商不同。」

據了解，國軒高科最大股東為德國福斯集團（Volkswagen Group），2020年福斯集團收購國軒高科26%的股份。國軒高科創辦人李縝為第二大股東，持有國軒高科13.6%的股份。

此前，市場傳聞國軒高科計劃在美國密西根州的大急流城投資24億美元建廠，這也是IRA通過後在北美投建的第一個電池工廠項目，而該項目6月獲得美國聯邦政府批准，但因為遭遇當地反對聲浪，完工日期推遲，不過國軒高科出面澄清延期消息不實。

大陸電池巨頭企業赴美路徑多樣，有通過合資方式建設電池工廠，也有通過技術許可方式與海外主機廠合作，還有通過子公司直接投資建設電池材料工廠等。

除國軒高科外，億緯鋰能6日公告，其全資孫公司億緯美國與Electrified Power、Daimler Truck、PACCAR 設立合資公司，在美國投資建設電池產能。其中億緯美國擬現金出資不超過1.5億美元，持有10%股權。

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