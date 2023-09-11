陸一線城 房市成交量放大

近期大陸一線城市密集推出「認房不認貸」等房市優化政策，一線城市新房、二手房進入9月後成交量明顯放大。以北京為例，中原地產統計，2日到8日短短七天新房成交3,500套，已超過先前一個月成交量，尤其新政策上路首個周末兩天，北京二手房共成交2,600套，較前一周成交量翻倍。

分析認為，新政策上路後先消化之前看過房子但還在觀望的購房者，但吸引新的客戶與轉認購相對少。

新京報報導，合碩機構首席分析師郭毅指出，北京「這一周的成交量已經是一個挺大的數字了。新政之前北京新房全月的成交量也就只有三、四千套的水平。」

位於北京朝陽區的綠城沁園項目，新政落地後首周到訪量較之前周均增長67%，成交量增長122%。該項目行銷負責人侯宋寬表示，新政帶來之前觀望客戶的集中釋放，到訪客戶中，有30-40%是之前看過房子的老客戶，成交率很高。

而類似狀況發生在廣州地區。「上個周末人氣旺了不少，很多客戶來諮詢，颱風都擋不住。」銷售人員透過中國房地產報表示，新政落地的首個周末，位於廣州的萬匯天地實現人民幣2.5億元的銷售額。

新政策落地後，廣州其他在售項目來訪量、成交量明顯提升。8月28日至9月3日這周，越秀地產廣州區域單周來訪近4,000組，月增50%，新房成交量月增135%。

龍湖集團廣州分公司人士說， 2日至3日，該公司在售的龍湖·天著日均到訪量較新政推出之前約有15%到20%的成長，很多原本有些猶豫客戶在新政推出後，馬上聯繫簽定購房合約。

廣州中原地產研究發展部跟蹤40個網紅盤在8月28日至9月3日銷售情況，發現成交月漲40%，來訪率月增15%，轉化率提升為5.1%。

但到訪量能否提升轉化率，熱度是否重演年初曇花一現的小陽春等擔憂縈繞在廣州房仲心頭。龍湖集團廣州分公司相關人士表示，雖然新政有效提振市場信心，但現階段，項目價格還是保持相對平穩，沒有太大的波動。