快訊

豪雨成災逾半鄉鎮交通中斷 嘉義縣11日停班停課

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸一線城 房市成交量放大

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
大陸推出「認房不認貸」等政策激勵，一線城市新房、二手房進入9月後成交量明顯放大。（中新社）
大陸推出「認房不認貸」等政策激勵，一線城市新房、二手房進入9月後成交量明顯放大。（中新社）

近期大陸一線城市密集推出「認房不認貸」等房市優化政策，一線城市新房、二手房進入9月後成交量明顯放大。以北京為例，中原地產統計，2日到8日短短七天新房成交3,500套，已超過先前一個月成交量，尤其新政策上路首個周末兩天，北京二手房共成交2,600套，較前一周成交量翻倍。

分析認為，新政策上路後先消化之前看過房子但還在觀望的購房者，但吸引新的客戶與轉認購相對少。

新京報報導，合碩機構首席分析師郭毅指出，北京「這一周的成交量已經是一個挺大的數字了。新政之前北京新房全月的成交量也就只有三、四千套的水平。」

位於北京朝陽區的綠城沁園項目，新政落地後首周到訪量較之前周均增長67%，成交量增長122%。該項目行銷負責人侯宋寬表示，新政帶來之前觀望客戶的集中釋放，到訪客戶中，有30-40%是之前看過房子的老客戶，成交率很高。

而類似狀況發生在廣州地區。「上個周末人氣旺了不少，很多客戶來諮詢，颱風都擋不住。」銷售人員透過中國房地產報表示，新政落地的首個周末，位於廣州的萬匯天地實現人民幣2.5億元的銷售額。

新政策落地後，廣州其他在售項目來訪量、成交量明顯提升。8月28日至9月3日這周，越秀地產廣州區域單周來訪近4,000組，月增50%，新房成交量月增135%。

龍湖集團廣州分公司人士說， 2日至3日，該公司在售的龍湖·天著日均到訪量較新政推出之前約有15%到20%的成長，很多原本有些猶豫客戶在新政推出後，馬上聯繫簽定購房合約。

廣州中原地產研究發展部跟蹤40個網紅盤在8月28日至9月3日銷售情況，發現成交月漲40%，來訪率月增15%，轉化率提升為5.1%。

但到訪量能否提升轉化率，熱度是否重演年初曇花一現的小陽春等擔憂縈繞在廣州房仲心頭。龍湖集團廣州分公司相關人士表示，雖然新政有效提振市場信心，但現階段，項目價格還是保持相對平穩，沒有太大的波動。

成交量 客戶 北京

延伸閱讀

再度秒殺！華為Mate 60 Pro、Mate 60「一機難求」 網上全款銷售售罄

槓上大陸？美駐日大使調侃習內閣「無人生還」 還提陸防長2周未現身

WSJ：王毅將缺席聯大領袖會議 習近平11月訪美添變數

「認房不認貸」10天24城響應 購房意願增15%

相關新聞

陸一線城 房市成交量放大

近期大陸一線城市密集推出「認房不認貸」等房市優化政策，一線城市新房、二手房進入9月後成交量明顯放大。以北京為例，中原地產...

再度秒殺！華為Mate 60 Pro、Mate 60「一機難求」 網上全款銷售售罄

華為新機熱潮持續延燒，華為在10日18時8分在官方商城再次開啟Mate 60 Pro 和華為 Mate 60全款銷售。新...

華為新手機Mate 60 Pro+的麒麟9100晶片是什麼等級？

華為8日意外開賣新手機Mate 60 Pro+及Mate X5折疊手機，傳兩款手機都是搭載華為最新的麒麟9100晶片以及...

中國內需消費萎靡…人民並非沒錢 但「少做少錯」心態讓經濟難解

中國經濟衰退，大家不敢幸災樂禍，因為中國經濟打一個噴嚏，全世界都會受影響。

加油還是充電？中石油收購充電企業普天新能源 充電市場可能變化

大陸能源巨頭中石油7日宣布成功收購充電企業普天新能源100%的股權。除了中石油外，近年來「三桶油」裡另兩家中石化、中海油...

陸「iPhone禁令」再擴大？FT曝：從核電廠到內蒙醫院全限制

在北京當局傳出擴大iPhone禁令，廣泛涵蓋許多政府機構與國企後，英國金融時報（FT）揭露相關限制措施的範圍，指稱從核電...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦