中國內需消費萎靡…人民並非沒錢 但「少做少錯」心態讓經濟難解

摘要 1.解救中國經濟的手段「內循環」，也就是靠消費帶動，但房地產萎縮及經濟衰退，已經打擊消費者信心。 2.帶動一個國家發展，最重要的是「創新創業精神」，但在政府高度集權的狀態下，創新創業精神在中國已經不見。

中國經濟衰退，大家不敢幸災樂禍，因為中國經濟打一個噴嚏，全世界都會受影響。

中國並不是沒有錢，但當大家對未來經濟前景信心不足時，就會勒緊褲帶、不敢亂花錢。以前會去餐廳吃大餐，現在求東西便宜就好。在社會大眾信心不足時，很難刺激消費，雖然中央推動「平台經濟」、鬆綁線上消費，但成果仍有待觀察。

20大之後，中國最大特色就是習近平完全掌權，集黨政軍大權於一身。另外，他也將任期無限期延長。

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