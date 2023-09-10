華為尬蘋果 謝金河：深化美中科技戰

華為推出5Ｇ新機預購接連被秒殺。華為新機被視為中國突破美國科技封鎖的重大成就，其後又傳出大陸官方展開對蘋果手機的制裁，規定政府機構與國企禁用iPhone。對此，財信傳媒董事長謝金河昨天（九日）在臉書撰文指出，這兩件事情同時發生，無疑是美中科技戰的新轉折，是華為、蘋果的新戰局。

華為新發表的兩款手機是否搭載大陸國產晶片也再受到關注。華為低調未公布處理器訊息，但有多個測評報告證實，Mate 60 Pro的晶片為中芯國際（ＳＭＩＣ）製造的「麒麟9000s」，由中芯七奈米技術製造而成，支持5Ｇ通訊。更有陸媒指出，從該手機的ＣＰＵ架構研判，這是「一枚此前未曾公布的自研晶片」。

謝金河表示，華為在遭到一連串美國科技封鎖後，推出內建七奈米的5Ｇ新手機。這周以來中國舉國瘋狂，認為是中華民族偉大復興的總體現。

他觀察，先前中國規定公務機關不得用蘋果手機，現在進一步規範國企員工不得使用蘋果手機，這個禁令直接影響蘋果的股價，市值蒸發二九三六億美元。「蘋果成了這回合美中角力的最大受害者」。

不過，中國制裁蘋果卻也傷到自家供應鏈。謝金河指出，立訊首當其衝，藍思，歌爾，瑞聲，歐菲光都受到影響。「蘋果最大供應鏈都在中國，衝擊力道不小」。他更指出，「台灣的台積電下跌也跟這個有關」。

謝金河認為，美國將會加強科技制裁力度，美中科技戰會繼續深化。至於華為的威力有多強大，有待觀察。