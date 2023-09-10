華為再推新機 上海旗艦店擠爆

在尚未公布價格的情況下，華為再次提前開啟Mate 60 Pro+和Mate X5折疊屏手機的預售。昨天位在上海南京路步行街的華為全球旗艦店一早店外聚集著大量消費者，等待著進入店裡感受實體機，以及預訂新機，數百人的隊伍延伸到下一個街口，期間還有警察協助維護秩序。店員表示，排隊時間至少要一、二個小時。

八日上午十時，在沒有任何預告的情況下，華為宣布即刻開啟這兩款手機的預訂，十天前，華為以同樣方式開啟了Mate 60 Pro預訂。旗艦店店員表示，目前預訂名額沒有限制，顏色、記憶體版本都可自由選擇，公司也沒有通知預訂截止時間，想要預訂的人也可以晚上或者第二天再來。

「就沒搶到，秒沒…才幾秒鐘。」一位華為粉絲指出，八日上午參與華為商城新手機的預訂，但沒有成功支付訂金，只好來旗艦店碰碰運氣。

華為Mate 60 Pro+最受人關注的是「全球首款搭載雙星衛星通信手機」，支持天通衛星電話及雙向北斗衛星消息，亦提供衛星通話功能。

目前僅中國電信用戶可使用手機直連衛星服務，用戶可以在自己的普通手機卡套餐基礎上，開通直連衛星服務，無需換卡或換號。

據中國電信公布的資費方案，手機直連衛星服務型分兩種。一種是功能費為每月人民幣十元（新台幣四十三元），含兩分鐘衛星通話。

另一種語音則包月分三種，每五十分鐘人民幣二百元、一百分鐘人民幣三百元、二百分鐘人民幣五百元。

如果不訂購語音包，撥打、接聽境內電話均為每分鐘人民幣九元（新台幣卅九元）。發送簡訊每條人民幣五元，接收免費。

華為推出的新手機，其搭載晶片引發各界對中國突破美國科技圍堵的熱烈討論。美國政府日前表示，將對該手機晶片啟動調查，大陸外交部發言人毛寧八日回應，中方反對將經貿科技問題政治化，反對濫用和泛化國家安全概念，強調「制裁、遏制、打壓阻止不了中國發展」，只會增強中國自立自強、科技創新的決心和能力。