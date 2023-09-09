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華為再推兩款新手機 上海級艦店湧現大批粉絲爭睹

聯合報／ 特派記者林宸誼／上海即時報導
華為兩款新手機預售「秒沒」，上海南京路步行街上的華為全球旗艦店9日大排長龍。記者林宸誼／攝影
華為兩款新手機預售「秒沒」，上海南京路步行街上的華為全球旗艦店9日大排長龍。記者林宸誼／攝影

在尚未公布價格的情況下，華為再次提前開啟Mate X5折疊屏手機和Mate 60 Pro+的預售。9日上午，記者實際走訪位在上海南京路步行街的華為全球旗艦店，由於進店人數採總量管制，店外聚集著大量消費者，等待著進入店裡感受實體機，以及預訂Mate 60 Pro+、Mate X5，隊伍延伸到下一個街口。店員表示，排隊時間至少要1、2個小時。

由於排隊人數眾多，為預防插隊，上海警方與華為工作人員穿梭在人群中維持秩序。

8日上午10時，在沒有任何預告的情況下，華為宣布即刻開啟Mate 60 Pro+、Mate X5的預訂，訂金人民幣1,000元。大約10天前，華為以同樣方式開啟了Mate 60 Pro預訂。

旗艦店店員表示，目前預訂名額沒有限制，顏色、記憶體版本都可自由選擇，公司也沒有通知預訂截止時間，想要預訂的人也可以晚上或者第二天再來。

「就沒搶到，秒沒……才幾秒鐘。」一位華為粉絲指出，8日上午參與了華為商城Mate 60 Pro+、Mate X5的預訂，但沒有成功支付訂金，只好來旗艦店碰碰運氣。

據華為商城信息，Mate X5支付尾款的時間是9月14日上午10時8分至9月15日，預計9月24日前完成發貨；Mate 60 Pro+支付尾款時間是9月25日下午6時8分至9月26日，預計10月9日完成發貨。其他通路支付尾款時間、發貨時間都與華為商城相近。

時代財經報導，線上下授權店，華為Mate X5預訂較難。廣東一家華為授權店的銷售人員表示，「不敢收Mate X5訂金，因為開售後肯定會溢價。」

這名銷售人員指出，折疊手機產量比較少，上一代的華為Mate X3溢價也較高。至於Mate 60 Pro+，可以交人民幣1,000元預訂，這款手機9月25日正式開售，如果購買華為care+服務，開售後還能優先取貨。

另一家華為授權店的店員表示，Mate X5開售後可能溢價四位數，目前可以交人民幣1,000元預訂，但不一定能拿得到貨。另外，Mate X3價格下滑，目前是官網原價。

由於進店人數採總量管制，店外聚集著大量消費者，等待著進入店裡感受實體機，以及預訂Mate 60 Pro+、Mate X5，隊伍延伸到下一個街口。記者林宸誼／攝影
由於進店人數採總量管制，店外聚集著大量消費者，等待著進入店裡感受實體機，以及預訂Mate 60 Pro+、Mate X5，隊伍延伸到下一個街口。記者林宸誼／攝影
因排隊人數眾多，上海警方與華為工作人員出動多名人員穿梭在人群間維持秩序。記者林宸誼／攝影
因排隊人數眾多，上海警方與華為工作人員出動多名人員穿梭在人群間維持秩序。記者林宸誼／攝影

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