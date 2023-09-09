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華為發新機、陸禁iPhone 謝金河：美中科技戰的新轉折

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
華為日前突推出新機Mate 60 pro，財信傳媒董事長謝金河認為，這將是美中科技戰的新轉折。（路透）
華為日前突推出新機Mate 60 pro，財信傳媒董事長謝金河認為，這將是美中科技戰的新轉折。（路透）

華為上周推出內建7奈米晶片的5G新機Mate 60 pro，被視為中國突破美國科技封鎖的重大成就，而後傳出大陸官方展開對蘋果手機的制裁，規定政府機構與國企禁用iPhone。對此，財信傳媒董事長謝金河9日在臉書撰文指出，這兩件事情同時發生，無疑是美中科技戰的新轉折，是華為、蘋果的新戰局。

謝金河表示，這個禮拜世界真的焦點都在華為推出的Mate 60 pro，因這是華為遭到一連串美國科技封鎖後推出內建7奈米的5G新手機。這周以來中國舉國瘋狂，認為是中華民族偉大復興的總體現。

他指出，在眾多科技專家拆解華為手機內建的晶片後，證實了華為新機搭載的是來自中芯國際的晶片，而媒體分析指向這是中芯國際執行長梁孟松帶給中國半導體產業的科技突圍，美國國會則加大分貝要求進一步制裁中國。

謝金河表示，華為的7奈米技術到底突破到什麼程度，仍有待進一步探索。不過，對比中國「小粉紅」的歡騰，華為創辦人任正非低調表示「華為只儲備人才，不囤積美元」的回答很得體。

但謝金河認為，華為的Mate 60 pro威力或沒有想像中大。他說明，照理說，華為推進新技術屬新里程碑，華為供應鏈應該強力回應，不過出產手機晶片的中芯國際股價僅大漲一天，下一個交易日大幅下跌7.6%，股價幾乎跌回原點，華虹半導體也欲振乏力。此外，作為中國品牌手機廠最大變焦鏡頭供應商的舜宇光學，股價創下60.85港元新低。

除了華為推出新機，據傳大陸官方展開對蘋果手機的新制裁，「這兩件事情同時發生，這當然是美中科技戰的新轉折，」謝金河說。

他觀察，先前中國規定公務機關不得用蘋果手機，現在進一步規範國企員工不得使用蘋果手機，這個禁令直接影響蘋果的股價，蘋果從最高的198.23美元跌到177.56美元，市值蒸發2,936億美元。謝金河認為，「蘋果成了這回合美中角力的最大受害者」。

不過，中國制裁蘋果卻也傷到自家供應鏈。謝金河指出，立訊首當其衝，藍思，歌爾，瑞聲，歐菲光都受到影響。立訊股價最高到人民幣63.88元，現在只剩29.35元，「蘋果最大供應鏈都在中國，衝擊力道不小」。他更指出，「台灣的台積電下跌也跟這個有關」。

謝金河認為，接下來，美國會進一步加強科技制裁力度，美中科技戰會繼續深化。至於華為的威力有多強大，也有待進一步觀察。

美國 中芯 奈米 謝金河 華為 iPhone 15

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