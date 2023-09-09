硬尬i 15？華為無預告再發布兩款新機 一樣秒殺

硬尬蘋果iPhone 15？在蘋果公司即將在台灣時間13日凌晨舉辦新品發表會前，華為繼上周無預警推出最新旗艦手機Mate 60 Pro後，8日又無預告推出Mate 60 Pro+和折疊式手機和Mate X5兩款新手機，首批預購一樣被秒殺。

Mate 60 Pro+以及Mate X5於8日上午10時8分開啟預訂，訂金為人民幣1,000元（約合新台幣4,370元）。儘管正式價格尚未公布，但開賣數分鐘就被搶購一空。Mate X5預計9月24日前發貨，Mate 60 Pro+則會在10月9日前發貨。

華為商城公布Mate 60 Pro+主要賣點為「全球首款搭載雙星衛星通信手機」，支持天通衛星電話及雙向北斗衛星消息，亦提供衛星通話功能。

新發表的兩款手機是否搭載大陸國產晶片也再受到關注。根據華為官方目前公告的手機參數，Mate 60 Pro+與Mate X5仍未提及處理器的型號，但市場預計至少會搭載與Mate 60系列同款麒麟9000s晶片，甚至可能是傳聞中的麒麟9100，具備更旗艦的規格。

此外，Mate 60 Pro+同樣未載明「是否支援5G」，僅註明「不支持電信3G/2G和移動3G」，Mate X5則完全沒有相關標示。

華為雖低調未公布處理器訊息，但有多個測評報告證實，Mate 60 Pro的晶片為中芯國際（SMIC）製造的「麒麟9000s」，由中芯7奈米技術製造而成，支持5G通訊。更有陸媒指出，從該手機的CPU架構研判，這是「一枚此前未曾公布的自研晶片」。

值得注意的是，大陸橫空出世的國產晶片引發各界對中國突破美國科技圍堵的熱烈討論。美國政府日前表示將對該手機的晶片啟動調查，大陸外交部發言人毛寧8日對此回應，中方反對將經貿科技問題政治化，反對濫用和泛化國家安全概念，強調「制裁、遏制、打壓阻止不了中國發展」，只會增強中國自立自強、科技創新的決心和能力。