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陸8月CPI微漲0.1%、PPI下跌3% 通縮陰霾持續籠罩

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸8月豬肉價格較去年同期大幅下降17.9%，影響CPI下降約0.28個百分點。（中新社）
大陸8月豬肉價格較去年同期大幅下降17.9%，影響CPI下降約0.28個百分點。（中新社）

中國大陸8月消費者物價指數（CPI）儘管已從前一個月的負0.3%回復為正值，但和去年同期相比仍僅微幅上漲0.1%，生產者物價指數（PPI）則是下跌3%，反映中國經濟仍籠罩在通貨緊縮的陰霾中，依然存在消費不足的問題。

根據大陸國家統計局9日公布，中國大陸8月CPI上漲0.1%，今年1­­至8月平均CPI較去年同期上漲0.5%。

8月，食品煙酒類價格年比下降0.5%，影響CPI下降約0.14個百分點。食品中，畜肉類價格下降10.5%，影響CPI下降約0.36個百分點，其中豬肉價格下降17.9%，影響CPI下降約0.28個百分點。

其他七大類價格中，其他用品及服務、教育文化娛樂、醫療保健價格分別上漲3.8%、2.5%和1.2%，衣著、居住價格分別上漲1.1%和0.1%；交通通信、生活用品及服務價格分別下降2.1%和0.5%。

針對8月CPI、PPI數字，大陸國家統計局城市司首席統計師董莉娟表示，8月，消費市場繼續恢復，供求關係持續改善，CPI月比漲幅略有擴大，年比由降轉漲。

從月比看，CPI上漲0.3%，漲幅比上月擴大0.1個百分點。從年比看，CPI由上月下降0.3%轉為上漲0.1%。

8月，受部分工業品需求改善、國際原油價格上漲等因素影響，PPI月比由降轉漲，年比降幅收窄。月比看，PPI由上月下降0.2%轉為上漲0.2%。從年比看，PPI下降3.0%，降幅比上月收窄1.4個百分點。

相較於多數國家普遍面臨物價上漲壓力，大陸經濟則持續籠罩在通貨緊縮的陰霾中。（圖／取自大陸國家統計局官網）
相較於多數國家普遍面臨物價上漲壓力，大陸經濟則持續籠罩在通貨緊縮的陰霾中。（圖／取自大陸國家統計局官網）

CPI

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