快訊

欲奪回失去的四年？華為強勢回歸 第一槍瞄準蘋果、重傷OPPO

蘋果、Nvidia都落難 美科技股上漲列車輪子脫落了

華為要奪回失去的四年！ 第一槍瞄準蘋果 重傷OPPO

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
華為折疊屏手機Mate X5。華為官網
華為折疊屏手機Mate X5。華為官網

被制裁4年後，華為強勢回歸，想要奪回失去的市佔，第一槍瞄準蘋果後，兩度將子彈打到了OPPO身上。

繼8月29日，華為「未發先售」HUAWEI Mate 60 Pro 超前OPPO之後。華為9月8日突然在商城發售HUAWEI Mate 60 Pro+，和折疊屏手機Mate X5。讓原本定發售Find N3 Filp的OPPO，再次被搶了熱度。

深藍財經報導，如果真的要說華為和OPPO槓上的原因，最可能的還是為了市佔。

回望華為被制裁前，2020年上半年高階手機市場（人民幣4373元以上）中，華為的市佔一度達到44.1%，超過了當時市占率44%的蘋果。

但隨著被斷供，華為被迫離場，對其他大陸國產手機品牌卻是一個高階手機市場重新洗牌的機會。

在這個機會下，OV小米開始抓住機會，致力於高階市場。折疊屏手機成為進攻高階市場的重要產品，形成了「直板屏+折疊屏」雙旗艦布局。

然而華為倒下後，絕大部分市佔並沒有落到OV小米手中，而是被蘋果吃下。

據IDC數據，2022年第2季，在大陸高階手機市場中，蘋果吃掉了約77%的市佔。根據CINNO Research數據，2023年上半年，大陸境內人民幣5,000元以上智慧手機銷量中，蘋果占比75%。

今年上半年，OV小米們的折疊屏手機戰略終於收穫了成效。據CINNO Research數據顯示，2023年上半年，大陸市場折疊屏手機銷量年增72%。其中，OPPO的市佔位居第二，僅次於華為。

而這次，OPPO有了Find N2 Flip爆款的銷售基礎，推出的Find N3 Flip，也被視為今年下半年，境內折疊屏手機市場中的重磅產品。

8日上午，華為官宣華為Mate X5 加入先鋒計畫，開啟預訂時，余承東轉發微博，並附文「最強折疊屏手機還得看華為！」頗有幾分硬剛OPPO折疊屏手機的意味。

而對OPPO而言，華為王者歸來後，還能不能繼續保住折疊屏市場第一的市占，才是下半年在高階手機市場的關鍵。

人民幣 X 市占率

延伸閱讀

美國撒下「天羅地網」制裁力強不強？華為手機「芯美不美」引議

美國調查華為最新手機晶片 中國稱無理打壓

美出手調查華為7奈米晶片 陸外交部：阻止不了中國發展

蘋果慘了？投資人憂對岸iPhone禁用令 分析師說愁過頭

相關新聞

美出手調查華為7奈米晶片 陸外交部：阻止不了中國發展

大陸通訊巨頭華為推出最新旗艦手機Mate 60 Pro，搭載7奈米晶片且支援5G網路，挑起美國敏感神經。美國商務部7日表...

聯合打擊電信詐騙 緬甸將1207名嫌疑犯移交大陸公安

中國大陸與緬甸合作打擊電信犯罪再有重大收穫。大陸雲南普洱公安機關近日與緬甸相關地方執法部門開展邊境警務合作，緬甸執法部門...

香港交易所宣布全日停市 李家超稱大暴雨百年一遇

香港遭受百年一遇的暴雨襲擊，造成香港最重要的股市交易都被迫停市，香港交易所上午原發布公告，取消上午的證券及衍生產品交易，...

華為再官宣Mate 60 Pro+、Mate X5兩新機 處理器仍為謎

華為上周推出最新旗艦手機Mate 60 Pro後，引起市場關注與搶購熱潮。今（8）日，華為於官方商城再推出兩款新機，分別...

華為又出新機 話題搶占中國網路鋒頭

中國高端手機品牌華為今天上午宣布兩款新手機Mate 60 Pro+ 與Mate X5加入先鋒計劃，在華為商城開啟預訂。加...

「醬香拿鐵」賣斷貨！ 瑞幸緊急補貨飛天茅台

瑞幸咖啡7日發布通知，醬香拿鐵熱度遠超預期，目前原料供應不足，多數門店本周內將陸續售罄，公司已經緊急採購新一批53度飛天...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦