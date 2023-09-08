力推元宇宙產業 陸官方發文：2025年達世界先進水平

標榜虛實結合等特性的「元宇宙」，是近年來各國重視的新興產業，而大陸官方也已聯合發文力推元宇宙產業，以構建「工業元宇宙」為主要目標，並規劃到2025年，培育3到5家「有全球影響力的生態型企業」，同時打造3到5個「產業發展集聚區」，綜合實力達到世界先進水平。

大陸工信部、教育部、文旅部、國資委、廣電總局5個部門，在9月8日聯合發布了《元宇宙產業創新發展三年行動計畫（2023-2025年）》。文件提到，元宇宙是新一代資訊技術集成創新和應用的未來產業，是數位經濟與實體經濟融合的高級形態，「有望通過虛實互促引領下一代互聯網發展，加速製造業高端化、智慧化、綠色化升級，支撐建設現代化產業體系」。

文件目標是到2025年，元宇宙技術、產業、應用、治理等取得突破，「成為數字經濟重要增長極」，綜合實力達到世界先進水平。培育3到5家「有全球影響力的生態型企業」和一批「專精特新中小企業」，打造3到5個「產業發展集聚區」，工業元宇宙發展初見成效。

期間，官方將會以構建工業元宇宙、賦能製造業為主要目標，並要求「加速元宇宙關鍵核心技術突破」，包含推動智慧生成演算法、分散式身份認證、數據資產流通等，並發展關鍵基礎軟體，如開發面向元宇宙的作業系統和中介軟體等，此外還要突破高端電子元器件，加快圖形計算晶片、高端感測器、聲學元器件、光學顯示器件等基礎硬體的研發創新。

據大陸工信部官網，這次的政策也將推進元宇宙的產業標準，「重中之重」是建設元宇宙產業標準規範體系、構建可信元宇宙產品評估評測體系和健全元宇宙智慧財產權保護體系、打造元宇宙基礎設施綜合管理平台等。

未來官方將會統籌協調各部門加強產業、創新等政策協同、鼓勵地方結合實際制定針對性強、可操作的政策措施；同時支持高等院校加強元宇宙相關學科專業人才培養，鼓勵企業與高校、科研機構聯合培養人才，支持建設「元宇宙技能技術人才實訓基地」等。