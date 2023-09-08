赴粵研究綠能 台教師在陸發光

從兩岸融合發展的受益者到推動者，5年來，台灣教師黃崇輔在大陸三尺講台發光發熱。

中新社報導，2018年從台灣雲林科技大學工程科技研究所畢業的黃崇輔，在導師和家人支持下，跨越近1200公里前來廣東肇慶，成為肇慶學院環境與化學工程學院的教師。

「我們學校分工明確，我在這裡可以專心教書育人，求索科研。」黃崇輔說，他打算扎根肇慶，這裡氣候環境都不錯，而且離台灣比較近，希望晉升教授後，能與家人在這裡工作到退休。

作為粵港澳大灣區城市之一，肇慶水能、光能、風能等資源充足，發展綠色能源具有得天獨厚的優勢。近年來，該市不斷發展綠色能源產業，加快建設粵港澳大灣區綠色能源基地。

黃崇輔在肇慶教書育人的同時，也利用自身專業優勢助力城市綠色循環發展，工作從三尺講台延伸至更大舞台。

目前他主持兩個橫向項目，主要是面向企業資源化處理的研究。「汙泥是汙水處理後的產物，過往我們會採用傳統直接填埋或者焚燒方式處置，這樣粗放式的處置方式不僅會汙染環境，還浪費資源。」在黃崇輔看來，汙泥並非一無是處，通過微生物發酵，處理完畢後拿去植樹或者種植觀賞類植物，促進資源化利用，實現源頭減量。