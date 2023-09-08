服貿會達1100餘項成果

6日，以「開放引領發展 合作共贏未來」為主題的2023年中國國際服務貿易交易會閉幕。本屆服貿會共達成成果1100餘項，線下參展企業國際化率超過20%。

新華社報導，北京市商務局局長丁勇在2023年中國國際服務貿易交易會閉幕記者會上介紹，本屆服貿會在成交項目、投資、戰略協議、權威發布、首發創新和聯盟平台等7方面共達成1100餘項成果，促成了日本荏原集團在京新設總部、北京建工在「一帶一路」國家建設項目等成果。本屆服貿會線下參展企業國際化率超過20%，包括500餘家世界500強、行業龍頭企業，覆蓋28個服務貿易前30強國家和地區。

為期5天的服貿會，舉辦了15.5萬平方公尺的展覽展示、200多場論壇洽談等，線下參展企業2400餘家，線上參展企業6700餘家。境內外參展企業的新技術、新應用得以精彩展示：品牌眾多的新能源汽車吸引關注；深睡小屋、健康監測一體機等新型醫療服務設備令人新奇；智能化設備讓觀眾虛擬參與足球比賽等。

「本屆服貿會進一步宣示了中國推進高水準對外開放、增進開放合作的不變立場和堅定決心，進一步展示了中國服務貿易創新發展和服務業擴大開放的精彩亮點和突出成就。」大陸商務部服務貿易和商貿服務業司副司長張國勝說。

連續多年參加服貿會的京東集團帶著零售、物流等近十個業務板塊的產品亮相。「服貿會是全球服務貿易的重要展示窗口，為眾多行業和企業帶來重大機遇。」京東集團副總裁高禮強說。

作為本屆服貿會的主賓國，英國集中展示創意、體育、教育、科技等領域的品牌產品。「英中兩國在服務貿易方面擁有很好的互補性，服貿會深化推進了兩國的合作，我們期待在技術服務領域共享中國式現代化成果。」英國駐陸貿易使節杜濤說。