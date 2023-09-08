上海特斯拉 跑出「新速度」

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

6日，特斯拉上海超級工廠第200萬輛整車從生產線上緩緩駛出。從第100萬輛到第200萬輛，這座標誌性外資汽車工廠僅用時不到13個月，跑出新的「特斯拉速度」。

新華社報導，2019年1月特斯拉上海超級工廠開工，當年12月第一輛整車下線，創造「當年開工、當年竣工、當年投產、當年上市」的「特斯拉速度」。兩年多後，2022年8月，第100萬輛整車下線。從1到100萬，特斯拉上海超級工廠用了30多個月，而從100萬到200萬，這座工廠用時不到13個月。

「特斯拉速度一次次刷新的背後，離不開上海特別是自貿區臨港新片區優質的營商環境。」特斯拉上海超級工廠生產製造高級總監宋鋼說，長三角完備的新能源汽車產業集群、上海對全球高端人才的吸引力、通江達海的地理位置以及優質的營商環境幫助特斯拉快速成長。

200萬輛整車下線折射出「中國製造」的實力。上海超級工廠目前產業鏈本土化率已超過95%，99.99%的員工都是中國人。

上海自貿區臨港新片區管委會高科處處長陸瑜說，作為中國大陸第一家外商獨資整車製造企業，特斯拉快速推動供應鏈本地化，帶動智能新能源汽車產業成為臨港新片區的首個千億級產業集群。

宋鋼說，特斯拉上海超級工廠在長三角形成了匯聚電池、汽車晶片、精密加工等新能源汽車零部件的全生態鏈，「不少中國零部件供應商不僅深度嵌入特斯拉的全球產業鏈，還獲得其他國際汽車企業的認可」。

今年前8個月，上海超級工廠累計交付量超過60萬輛，超過2021年全年交付量。如今，這裡已成為特斯拉全球出口中心，生產的汽車熱銷亞太、歐洲乃至北美。

特斯拉 上海自貿區 標誌

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