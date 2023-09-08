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兩岸進出口 前8月衰退逾2成

聯合報／ 記者謝守真葉文義／綜合報導
中國大陸海關總署昨公布貿易統計，今年前八個月兩岸進出口衰退逾兩成，但台灣對大陸貿易順差仍高達八二四億美元。圖為高雄港貨櫃作業情況。本報資料照片
中國大陸海關總署昨公布貿易統計，今年前八個月兩岸進出口衰退逾兩成，但台灣對大陸貿易順差仍高達八二四億美元。圖為高雄港貨櫃作業情況。本報資料照片

中國大陸海關總署昨天公布最新統計，今年八月兩岸進出口總額二四二點一美元，較去年同期衰退百分之六點七五；今年前八個月兩岸進出口總額二一七四億美元、衰退百分之廿一點三。雖然兩岸經貿持續衰退，但前八月台灣對大陸貿易順差仍高達八二四億美元（約台幣二兆六四三一億元）。

兩岸貿易衰退態勢，一方面與大陸電子出口市場衰退、半導體產品進口減少有關。另一方面也與美國對大陸的半導體制裁有關。台灣對大陸出口以資通訊（ＩＣＴ）產品為主，相關產品貿易量持續下跌下，連帶影響兩岸經貿表現。

兩岸貿易續現衰退，有台商認為，在台灣選舉、中美競合等地緣政治因素影響以及國際總體經濟環境不佳，加上大陸對台灣兩千多項產品進行貿易壁壘調查等不確定因素之下，兩岸經貿情勢仍不容樂觀。

大陸海關總署公布八月貿易數據，以美元計算，大陸八月出口衰退百分之八點八，跌幅比七月收斂五點七個百分點；進口衰退百分之七點三，跌幅也比七月收斂五點一個百分點。

數據顯示，八月大陸進出口五○一三點八億美元、衰退百分之八點二。其中八月出口二八四八點七億美元、衰退百分之八點八；進口二一六五點一億美元、衰退百分之七點三。八月貿易順差六八三點六億美元，收窄百分之十三點二。

中經院第一研究所助研究員王國臣表示，從出口來看，去年大陸出口高基期效應在八月影響逐漸降低，以及ＩＣＴ產業目前全球庫存去化接近尾聲，因此大陸出口預料將有望好轉，預估到今年底仍很難恢復到正成長，但跌幅有望收斂。

進口方面，大陸各地加速基礎建設腳步，這可從近期地方專項債加快發行看出，加上地產鬆綁政策，可望刺激地產業升溫，這對内需產業鏈和進口需求均有正面影響。

半導體 海關

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