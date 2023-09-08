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美延長352項陸進口商品關稅豁免

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導

美國貿易代表署（ＵＳＴＲ）於當地時間六日宣布，將延長對三五二項中國進口商品和七十七項新冠相關產品的「三○一條款」關稅豁免期，延長至今年十二月卅一日。對此，大陸外交部發言人毛寧表示，「作為原則，我們一貫反對搞關稅戰，我們認為關稅戰沒有贏家」。

路透報導，ＵＳＴＲ去年恢復了五四九項已到期豁免中的三五二項。ＵＳＴＲ聲明提到，有關產品的豁免原本在九月卅日到期，但獲延長至年底，根據法定的四年審視期，可以考慮進一步延長，是「適當之舉」。

美中貿易衝突源自美國前總統川普執政期間，利用目的在打擊貿易夥伴不公平行為的「一九七四年貿易法」中的第三○一條款，分別在二○一八年和二○一九年對價值三千七百億美元的大陸商品加徵懲罰性關稅。

大陸外交部昨天在例行記者會上，發言人毛寧就此回應，「關於關稅的具體問題，建議你向中方的主管部門了解」。毛寧強調，「關稅戰」沒有贏家，美國單方面對華徵收關稅不利於中國，不利於美國，也不利於世界。

此前，美國商務部部長雷蒙多日前結束對中國的訪問後曾表示，這些關稅在許多情況下並沒有意義，「我認為川普的關稅原本可以更具戰略性，這是我們進行這項四年審查的原因」。貿易代表署的審查，就是要看這些關稅是否有效。據悉，目前尚不清楚ＵＳＴＲ何時完成審查，但認為在完成前，拜登政府不會作出任何變動。

美國 毛寧 外交部

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