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持續「囤金」！陸央行連續第十個月增加黃金儲備

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸央行8月較上月增持93盎司黃金，為連續第十個月增加黃金儲備。路透
大陸央行8月較上月增持93盎司黃金，為連續第十個月增加黃金儲備。路透

大陸外匯管理局7日公布最新數據，截至2023年8月末，大陸外匯儲備規模為3.16兆美元，較7月末下降442億美元，降幅為1.38%，創半年來最大單月降幅；截至8月末，人行黃金儲備為6,962萬盎司，較上月增加93萬盎司。這也是人行連續第十個月黃金儲備。如以國際現貨黃金的最新價格（1,919美元/盎司）計算，累計增持金額達133.9億美元。

大陸外匯局表示，8月受到主要經濟體宏觀經濟數據、貨幣政策預期等因素影響，美元指數上漲，全球金融資產價格總體下跌。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，導致當月外匯儲備規模下降。

中國民生銀行首席經濟學家溫彬分析，8月美元指數上漲1.7%至103.6，非美元貨幣總體貶值。而以美元標價的已對衝全球債券指數（Barclays Global Aggregate Total Return Index USD Hedged）下跌0.1%；標普500股票指數下跌1.8%。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，外匯儲備規模下降。

今年以來，全球央行呈現「購金熱」，世界黃金協會數據顯示，上半年，各國央行購金量達387噸，創下歷史新高。世界黃金協會歐亞區首席市場策略師芮強（John Reade）表示，「央行購金需求是過去幾年里日漸凸顯的黃金需求主題，這也是黃金市場正在發生的重大變化之一。」

仲量聯行大中華區首席經濟學家兼研究部總監龐溟指出，黃金具有金融和商品的多重屬性和避險、抗通膨、長期保值增值等優點。在國際儲備組合配置中加入和動態調整黃金儲備，有利於統籌與維護國際儲備的安全性、流動性和收益性。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，近年來，部分央行增持黃金，主要是優化官方儲備資產結構，促進官方儲備資產多元化，增強抵御全球金融市場波動能力和資產穩定性。

「綜合考慮金融安全、儲備資產多元化等方面需求，未來中國央行依然有繼續增持黃金的空間。」龐溟表示，目前黃金儲備在大陸外匯儲備中佔比仍然較低。

資產 外匯 指數

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