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陸經濟增長核心不再是房地產？ 安聯：料服務業將取代

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
安聯投資認為服務業將取代房地產成為大陸經濟增長核心。圖取自中新網
安聯投資認為服務業將取代房地產成為大陸經濟增長核心。圖取自中新網

安聯投資指出，由於人口老齡化和城市人口增長放緩，預計大陸房地產行業將出現結構性衰退。並預計民企特別是服務業，是中國大陸長期增長目標中取代房地產的核心。

外界擔憂大陸房地產行業下行將給大陸經濟帶來更廣泛的風險。安聯投資全球股票投資總監Virginie Maisonneuve和中國股票主管關少平則預計，房地產市場短期內不會陷入極度低迷的困局。

他們認為，大陸官方將繼續自去年底以來實行的資源調配，包括降低抵押貸款利率、放寬房地產交易限制和向開發商提供直接融資，以防止上述情況發生。從長遠而言，民企將在調節大陸結構性失衡中，擔任重要角色。

為何服務業將擔任重要角色？安聯稱，因其不僅能創造更多就業機會，還能創造更高技能、更高薪酬的工作職位，從而吸引中國大陸受過高等教育的年輕人才。

安聯投資指出，房地產未來面臨的挑戰是，如何在提振房地產行業和避免引發資產泡沫之間取得平衡，而大陸長遠要擺脫高槓桿的房地產行業，需著眼於科技等領域中更多元化的未來增長動力，以及進一步發展更現代化、自給自足的製造業基地。

對於中融信託逾期兌付在市場引發的憂慮，安聯認為，儘管信託行業規模龐大，但僅佔大陸人民幣400兆元金融體系的5%左右，所以現階段來看，中融信託到期信託產品的欠款約人民幣9,000萬元，金額有限，但若信託產品違約增多，地方政府融資平台將面臨進一步的融資困難。

安聯表示，大陸經濟復甦可能不會直線推進，股市將持續波動，但政府朝著正確方向前進，預計復甦趨勢將持續，尤其隨著推出更多具體支持措施，市場信心最終會顯著改善。代表安聯對於大陸經濟仍持正向樂觀態度。

房地產 信託

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