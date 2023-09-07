跟進工行、農行、中行！陸建設銀行調存量首套住房利率

澎湃新聞消息指出，不只中國工商銀行、農業銀行與中國銀行發布存量首套個人住房貸款利率調整公告，中國建設銀行也跟進發布，關於明確存量首套住房貸款利率調整有關具體事項的公告。此一消息顯示，大陸四大國有銀行全都正式宣告正式調整存量首套房貸利率。

報導指出，中國建設銀行表示，符合本次調整範圍的貸款包括兩種情形：2023年8月31日前已發放的和已簽訂合同但未發放的首套住房商業性個人住房貸款；2023年8月31日前貸款發放或簽訂合同時，不符合首套住房標準，但當前借款人實際住房情況符合所在城市首套住房標準的其他存量住房商業性個人住房貸款。符合本次調整範圍的貸款，如連續拖欠天數超過90天，拖欠還清前暫不調整，還清拖欠後，可以調整。

建行提到，2019年10月8日（含）至2022年5月14日（含）發放的，調整後的利率按全國首套房貸利率政策下限，即相應期限（原貸款合同期限）LPR利率執行；2022年5月15日（含）-2023年8月31日（含）已發放的或已簽訂合同但未發放的，調整後的利率按全國首套房貸利率政策下限，即相應期限（原貸款合同期限）LPR-20個基點執行。新利率將於9月25日起生效。

而工商銀行也稱，自9月25日起，將與存量個人住房貸款客戶就貸款執行利率進行協商調整。其公告顯示，同時符合以下條件的個人住房貸款，可展開存量房貸利率調整：貸款發放時間或合約簽訂時間在今年8月31日（含當日）之前。用途為購買住宅的商業性個人住房貸款，包括普通純商業性個人住房貸款、公積金組合貸款中的商業性個人住房貸款。須為首套個人住房貸款。

其中，工行的調整規則還提到，2019年10月8日（不含當日）前發放、已按中國人民銀行公告2019第30號要求轉換為貸款市場報價利率（LPR）定價的浮動利率貸款，最低可調整至相應期限LPR不加點，原貸款發放時所在城市首套房貸利率政策下限轉換後為LPR加點的，按發放時所在城市首套房貸利率政策下限執行。

另，工行與農行公告中均指出，2019年10月8日（含當日）至2022年5月14日（含當日）發放的、執行LPR定價的浮動利率貸款，最低可調整至全國首套房貸利率政策下限，即相應期限LPR不加點，原貸款發放時所在城市首套房貸利率政策下限高於LPR的，按發放時所在城市首套房貸利率政策下限執行。

此外，中國銀行亦表示，將於本月25日起，開展存量首套住房貸款利率調整工作。其中，2019年10月8日至2022年5月14日發放的貸款，如當地下限高於全國首套住房貸款利率政策下限，則將貸款加點幅度調整為當地下限；否則，如貸款利率高於全國下限，則將貸款加點幅度調整為全國下限(即LPR+0個基點)，如貸款利率低於全國下限則不調整。