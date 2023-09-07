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中美角力未歇 美延長豁免部分陸進口商品關稅至年底

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
美延長對部分中國產品關稅豁免至年底，對此，美國商務部長雷蒙多日前表示，在美國貿易代表辦公室完成審查之前，拜登政府不會改變前任政府對中國的加徵關稅政策。而目前仍不清楚審查何時結束。圖為雷蒙多8月30日在訪問結束的上海浦東機場舉行臨行記者會。（路透）
美延長對部分中國產品關稅豁免至年底，對此，美國商務部長雷蒙多日前表示，在美國貿易代表辦公室完成審查之前，拜登政府不會改變前任政府對中國的加徵關稅政策。而目前仍不清楚審查何時結束。圖為雷蒙多8月30日在訪問結束的上海浦東機場舉行臨行記者會。（路透）

中美貿易角力尚未停歇，美國貿易代表署（USTR）於當地時間6日宣布，將延長對352項中國進口商品和77項新冠相關產品的「301條款」關稅豁免期，延長至今年12月31日。聲明表示，延長豁免期將允許當局就相關審查作進一步考慮。

路透報導，美國貿易代表署去年恢復了549項已到期豁免中的352項。而USTR聲明提到，今次獲延長豁免的包括352項大陸進口產品，以及77項新冠肺炎相關的類別。有關產品的豁免原本在9月30日到期，但獲延長至12月31日，並根據法定的四年審視期，可以考慮進一步延長，是「適當之舉」。

美中貿易衝突源自美國前總統川普執政期間，利用目的在打擊貿易夥伴不公平行為的《1974年貿易法》中的第301條款，分別在2018年和2019年對價值3,700億美元的大陸商品加徵懲罰性關稅。

美國商務部部長雷蒙多日前結束對中國的訪問後曾表示，這些關稅在許多情況下並沒有意義，「我認為川普的關稅原本可以更具戰略性，這是我們進行這項四年審查的原因」。貿易代表署的審查，就是要看這些關稅是否有效。據悉，目前尚不清楚USTR何時完成審查，但認為在完成前，拜登政府不會作出任何變動。

此前，大陸商務部發言人束珏婷於8月31日曾指出，中美經貿關係不僅事關兩國，也具有全球性影響，受到各方廣泛關注。她稱，8月28日，王文濤與雷蒙多兩位部長達成具體務實的成果。「中美雙方同意在兩國商務部間建立多層級溝通管道，加強在經貿領域的溝通。」

美國 川普

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