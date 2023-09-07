跨國公司 盼與江西加強合作

「投資中國」跨國公司走進江西合作對接會5日在江西南昌舉行，在陸跨國公司高管暢談在大陸中部省分江西投資興業發展的所見所聞所想，表示對陸投資信心足，期盼繼續加強合作、進一步擴增產能。

中新社報導，會上，德勤中國合夥人戴維·阿蓋爾透過該企業在江西發展的「鏡頭」，分享了他對江西投資環境的觀察。他表示，江西的企業投資服務兼顧了公平性、持續性，並敢於率先嘗試政務服務的數位轉型。 戴維·阿蓋爾認為，綠色發展背景下的經濟發展，既要注重量的增長，又要注重質的提升。在生態環境方面，資源的可持續性、有效循環等，呈現出一個更具生態意識和可持續發展的江西。 社中國地區總部總代表洪彰杓在會上透露，該公司計畫擴大進軍江西市場的銷售。江西憑藉交通便利、資源豐富、營商環境等優勢，成為吸引外國企業的生產基地之一。「尤其在新能源汽車等新興產業領域，備受韓國企業關注。在我看來，未來韓國與中國企業間在這方面有很多合作空間，可以實現雙贏。」洪彰杓說。

德國勃林格殷格翰公司大中華區企業事務部副總裁殷妤涵介紹，中國是勃林格殷格翰在全球的重要市場和增長引擎，企業在南昌的分公司成立於1990年，是最早進入江西的外資企業之一。 殷妤涵說，未來計劃進一步擴增產能，在滿足國際市場需求的同時，積極探索出口亞太、南美等市場的機會。

此次合作對接會是第六屆世界綠色發展投資貿易博覽會（綠發會）系列子活動之一。

本屆綠發會設置了主旨論壇、經貿交流和專題對接、展覽展示等多項活動，吸引了全球約50個國家和地區的逾千名來賓和客商參會。