官媒評華為新機 還需更多努力

聯合報／ 記者黃國樑／綜合報導
大陸官媒經濟日報評華為Mate60 Pro，說輕舟已過萬重山，或許還為時尚早。圖／取自華為商城官網
大陸官媒經濟日報評華為Mate60 Pro，說輕舟已過萬重山，或許還為時尚早。圖／取自華為商城官網

大陸華為最新手機Mate60 Pro上市引發矚目，大陸官媒經濟日報刊出題為「自主創新托起中國芯 」的評述文章，評述認為，華為新機引發熱度的背後是對中國芯的期待，文章稱許華為建立人才庫就如「一杯咖啡吸收宇宙能量」。但它也表示，說輕舟已過萬重山，或許還為時尚早。遭遇打壓時不能氣餒，取得成績時也不能自滿，大陸還需付出更多努力。

文章稱，儘管華為目前對這款手機的技術細節保持緘默，其採用的芯片（晶片）有許多未知數，但綜合各方消息來看，可以肯定的是，「中國芯」正披荊斬棘、大步前進。

它說，壓力也是動力。近年來，制裁帶來了切實的困難，也帶來了創新發展的強大動力。大陸國內芯片市場需求持續釋放，產業技術加快演進，與世界先進水平的差距逐步縮小。此前，大陸芯片行業在設計、封裝測試方面已達到世界先進水平。近年來，設備、材料等薄弱環節也在加速追趕，製造工藝發展迅速，芯片設備國產替代步伐加快。

它稱，「沒有傷痕累累，哪來皮糙肉厚」。這是華為面對芯片制裁時勉勵自己的話語，也是每一項自主創新成果的真實寫照。自主創新沒有捷徑可走，核心技術受制於人，隨時都可能面臨被「卡脖子」。芯片產業是自主創新最為艱難的領域。但是，先進芯片是當今重要技術的基礎，是推動人工智能等先進技術發展的驅動力，也是大國博弈的核心競爭力。這樣的關鍵核心技術要不來、買不來、討不來，唯有依靠自主創新。

文章指出，發展「中國芯」，中國大陸有兩大優勢，一是超大市場需求推動，二是快速匯聚資源和人才的能力。華為的研發投入佔比一直很高。對於高端人才的獲取更是不惜重金。華為提出要建立一個自己的高端人才儲備庫，只要是優秀人才都可以進來。創新要靠人才，更要有「十年磨一劍」的精神。

最後評述指出，說輕舟已過萬重山，或許還為時尚早。遭遇打壓時不能氣餒，取得成績時也不能自滿。信息技術進步一日千里，芯片行業更是日新月異。大陸還需付出更多努力，以技術創新為根本，持續投入研發，加快技術攻關，掌握更多核心技術和專利，提高產業自主創新能力和競爭力。

競爭力 高端

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