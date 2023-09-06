李強印尼試乘中國首條「出口」高鐵

（德國之聲中文網）李強周三（9月6日）試乘了連接印尼首都雅加達和人口稠密的西爪哇省首府萬隆的高鐵。這條中國修建的鐵路線是東南亞第一條高速鐵路，也是"一帶一路"在東南亞的一個重要基礎設施項目。

據中國鐵路集團官網介紹，它也是"中國境外首條采用中國標准和技術合作建設"的高鐵。

該鐵路長度為143公裡，耗資73億美元，主要由中國出資修建。該項目將於今年10月1日開始商業運營，屆時兩座城市之間的旅行時間將從目前的3小時縮短至約40分鐘。

李強在印尼官員陪同下從雅加達東部的Halim站上車，乘坐至西爪哇的卡拉旺市（Karawang city），40公裡的距離行車11分鐘。之後一行人乘同一列車返回，李強繼續當日東盟峰會的行程。

出席此次峰會的除了東南亞國家首腦，還有美國副總統哈裡斯、日本首相岸田文雄、加拿大總理特魯多等西方國家代表以及俄羅斯外長拉夫羅夫。

雅萬高鐵2015年開始修建，原計劃2019年開通運營。但因土地征用、環境問題糾紛和新冠疫情，致使該項目延遲完工。建造高鐵的費用也從原規劃的43億美元增加到實際的73億美元。

這條高鐵由印尼一家財團與中鐵國際及其他4家中國國企組成的合資公司PT KCIC采取合資、合作建設和管理方式建設和運營。該公司稱，雅萬高鐵最高時速可達每小時350公裡，將是東南亞速度最快的高鐵。

為適應印尼的熱帶氣候，列車進行了改裝，並配備了可應對地震和洪水等緊急情況的安全系統。

2015年，中國在競標中擊敗日本後，中方同印尼的合資企業注冊成立。由中國國家開發銀行提供的貸款佔工程所需資金的75%，其余部分資金來自合資企業。

雅萬高鐵是計劃中總長750公裡、貫穿爪哇主島4省，通往印尼第二大城市蘇臘巴亞的高鐵線路的一部分。

印尼統籌部長盧胡特（Luhut Binsar Pandjaitan）表示，中國與印尼兩方在討論延長鐵路的可能性。雅萬高鐵預定9月8日舉行通車儀式，10月啟用。盧胡特稱，印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）預定與李強一同出席儀式。

不過本月初有印尼媒體報道，截止發稿時雅萬高鐵尚未獲得運營許可。同時有當地民眾反應，一些車站尚未完工，質疑10月1日能否全線通車。

（美聯社、路透社）

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