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李強：今年GDP有望增5%
大陸國務院總理李強6日於印尼出席東協峰會上表示，今年中國大陸經濟有望實現年初設定的5%左右的增長目標。他稱，大陸經濟發展前景可期，將為地區和全球不斷提供新的機遇，並強調大陸和東協互為發展機遇，雙方合作牢不可破。
李強於5日下午抵達印尼首都雅加達，展開他出席第26次中國─東協（10+1）領導人會議、第26次東協與中日韓（10+3）領導人會議和第18屆東亞峰會（EAS），並對印尼進行正式訪問等系列行程。
李強表示，這是他擔任大陸國務院總理以來首次訪問亞洲國家，他將印尼作為訪問首站，是為發展而來、為友誼而來、為和平而來、為合作而來。
他提到，國家之間出現分歧和爭端，關鍵是大家正視問題，消除誤解。當前很重要的是反對選邊站隊，反對集團對抗，反對新冷戰，妥善處理國家之間的分歧和爭端。
李強指出，大陸將穩步擴大制度型開放，進一步放寬現代服務業等領域市場准入，加大知識產權保護力度，打造市場化、法治化、國際化一流營商環境。
李強強調，大陸和東協互為彼此的發展機遇，始終保持相互開放，雙邊貿易額比十年前增加一倍多。他相信，只要持續堅守正確道路，大陸和東協的合作將牢不可破，行穩致遠。
此前，摩根大通（小摩）、巴克萊及瑞銀等外資投行皆下調今年大陸經濟增長預測，小摩將大陸今年GDP由原估6.4%大降至4.8%，巴克萊將大陸今年GDP預測下調0.4％至4.5%，瑞銀則將大陸今年GDP預測下調至4.8%。這些外資投行認為，消費、房地產、出口和信貸數據令人失望及缺乏有效財政和消費措施是調降主因。
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