優化互聯互通 港交所：持續吸引特專科技公司赴港上市

不只大陸Ａ股起伏跌宕，港股也同樣遭逢困境。香港交易所集團表示，為持續優化互聯互通機制，將持續吸引特專科技公司赴港上市，提升市場流動性，當中還包括生物科技公司。

據陸媒證券日報報導，港交所集團行政總裁歐冠升5日於《港交所生物科技峰會》透過影片致辭表示，今年，在港交所上市的合資格國際公司已可以納入「港股通」。目前，港交所已接到幾家生物科技公司的申請，希望透過在香港上市，接觸到境內外兩個投資族群。港交所將不斷鞏固香港作為國際生物科技及醫療健康行業核心投融資平台的地位。

歐冠升認為，在資本市場的眾多產業中，生物科技是最引人注目的行業之一。此產業可能會徹底改變大眾對健康和長壽的認知，並改變我們與地球的相處方式和生存方式。「生物科技行業為投資者提供了令人振奮的投資機遇。人工智慧、細胞和基因療法以及合成生物學等趨勢，為生物科技行業打開了新天地。」

歐冠升指出，港交所將持續優化互聯互通機制，持續吸引特專科技公司赴港上市，提升市場流動性。今年《上市規則》增設第18C章，為特專科技公司打開在港上市的大門，特專科技公司是指從事前沿技術行業的公司，包括AI、量子計算、食品技術和環保技術等，也面向生物科技公司，將進一步促進香港生物科技生態圈的多元發展。

而在國際化布局上，歐冠升表示，港交所先後與沙烏地阿拉伯證交所、印尼證券交易所簽署了諒解備忘錄，未來將與他們持續合作。此外，港交所開設了紐約辦事處，進一步與北美客戶合作。

另，歐冠升稱，10月份港交所將推出全新的首次公開招股結算平台FINI，將新股定價與股份開始交易之間的時間由「T+5」縮短至「T+2」，簡化新股上市流程，提升資金使用效率。

此外，港交所上市主管伍潔鏇則表示，截至8月底，有60家生物科技公司透過上市規則第18A章上市，有關集資金額約1,190億港元，總市值約5,740億港元。當中，有12家公司的財務業績改善至符合上市規則第8章，有8家是在去年和今年轉型。