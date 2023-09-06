騰訊AI聊天機器人明發布 名稱可能叫「混元大模型」

隨著百度的「文心一言」、商湯的「商量SenseChat」及智譜AI「智譜清言」等AI大模型上線後，消息指出，騰訊的AI聊天機器人也有望於其明（7）日舉行全球數字生態大會上正式公布，名稱有可能叫「混元大模型」。

騰訊雲官方微信今（6）日對此進行預熱，宣告大陸網際網路巨頭BAT（百度、阿里、騰訊）中最後一家終於要加入AI大模型市場。

從騰訊雲官方微信所發布的預熱圖顯示，騰訊AI聊天機器人採用類似「S」造型的標誌，並在圖中與使用者對話主動提出「聊點輕鬆話題」，但目前仍呈現「打碼模糊」狀態。據悉，該聊天機器人可以幫助用戶撰寫文案。

另，據中國證券報報導，騰訊將於9月初舉行的2023騰訊全球數字生態大會上正式發布「混元大模型」，但並未提及是否面向一般民眾開放。報導還稱，騰訊文檔、騰訊雲、騰訊廣告、騰訊遊戲等多個騰訊內部業務和產品，已經接入騰訊「混元大模型」測試並取得初步效果。

此前，騰訊集團副總裁、政企業務總裁李強曾透露，騰訊自研的「混元大模型」目前已經進入公司內應用測試階段，多個騰訊內部業務和產品已經接入騰訊混元大模型測試並取得初步效果，更多業務和應用正在接入中，近期會正式對外發布。