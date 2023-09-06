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華為新機引關注 Mate 60 Pro「捅破天」技術連接什麼衛星？

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
華為Mate 60 Pro在8月底一上市就賣到缺貨。(取材自微博)
華為Mate 60 Pro在8月底一上市就賣到缺貨。(取材自微博)

華為Mate 60 Pro的「捅破天」技術一鳴驚人，其衛星電話是連接大陸的天通一號衛星，目前該衛星已發射3顆，覆蓋中國大陸及周邊等地區，但如果要使用的話，要單獨開通相關的電信套餐，一個月人民幣200元（約新台幣880元），並不便宜。

鈦媒體報導，相較以往專業的衛星電話，華為Mate 60 Pro這種大眾智慧手機衛星通話功能的搭載，提升便利性，也不用多花錢去購買接收衛星訊號的設備，在需要的時候，提前開通電信套餐即可。未來，在深山探險等多種場景的商業化拓展上，存在一定的市場空間。

按照通信衛星運行的軌道不同，衛星通信系統可分為低軌通信衛星(LEO)、中軌通信衛星(MEO)和高軌地球同步通信衛星(GEO)。華為Mate 60 Pro連接的天通一號衛星系統是由3顆高軌衛星組成，距離地面3.6萬公里的高度，相對地面保持靜止。

對於高軌通信衛星系統來說，其技術最為成熟，壽命長、單星容量也大。但是，缺點也很明顯，由於距離地面距離過長，導致其傳輸延時大，終端功耗高，覆蓋範圍有限，資費方面也較貴。對比之下，低軌通信衛星在成本、功耗、覆蓋和延時上的優勢，成為衛星通信系統的主戰場。

天通衛星、北斗衛星是高軌窄帶衛星，地球同步軌道，僅重點服務亞太地區部分區域，不能提供全球數據服務。由於大陸低軌窄帶通信衛星還沒組網完成，所以大陸的手機只能先連北斗、天通等高軌窄帶。

北京郵電大學教授、中國資訊經濟學會常務副理事長呂廷傑分析，其實華為是一個綜合的通信網路設備提供商，它很早就綜合了很多技術，例如它是世界上把5G基地台或4G基地台站跟微波技術融合得最好的企業，現在為了改善客戶體驗，又加入了衛星通話功能，這是一個非常大的進步。

呂廷傑表示，華為現在接入的是在2016年發射的天通一號，這是一個高軌道的數位廣播通信衛星，離地球3.6萬公里，三顆這樣的衛星就可以覆蓋整個地球，天通一號衛星主要是在發生自然災害或在一些海事衛星通信時使用，但之前的終端特別大。所以現在華為新手機一定是在天線技術、耗能技術方面有非常重要的突破，才能實現在手機上提供衛星通話功能。

基地台 華為

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