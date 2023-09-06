瑞銀首拆解比亞迪「海豹」 發現超越特斯拉的關鍵

界面新聞報導，瑞銀證券研究部近日首次對比亞迪車款「海豹」進行拆解發現，海豹成本比上海超級工廠生產的特斯拉Model 3低15%，比福斯汽車在歐生產的類似規格車型成本低35%。且約75%的零組件由比亞迪自行生產，零部件自製比率高於在陸生產的特斯拉。這意味大陸電動車品牌競爭力除了在智慧化上，還在於成本優勢。

報告指出，大陸本土生產和國內完善電動車供應鏈是海豹具備成本優勢的一部分原因，更重要的降本來源是比亞迪垂直整合體系和零組件高度集成性。據測算，海豹在歐洲本土生產，也比西方現有汽車製造商在本土生產便宜四分之一。

「這種垂直一體化為比亞迪提高了整車利潤率，但無法明顯提升整體的投資回報率。」瑞銀中國汽車行業研究主管鞏旻認為，垂直整合的最大優勢在於工程開發上實現更高的集成性。

比如佔據整車成本最高的刀片電池，其高度集成性降低了約20%的成本。據悉，比亞迪刀片電池電芯成本為5,833美元，是行業內成本最低的電池包，較特斯拉磷酸鐵鋰電芯低5%。

隨著大陸電動車企如比亞迪、小鵬、蔚來等陸續出海，瑞銀預測，到2030年大陸汽車公司在全球市場的份額將從當前的17%躍升至33%。其中，大陸車企在本土市場能取得高達八成市場份額，歐洲市場份額從去年3%提升至20%，但在美國、日本、南韓和印度四個國家的市場滲透率趨近於0。

在大陸電動車企來勢洶洶之下，西方傳統汽車製造商將承受較大打擊，瑞銀預計全球市場份額將從當前的81%下跌至58%。

為守住大陸市場份額，西方車企正尋求與大陸車企合作。比如福斯汽車在大陸與小鵬汽車達成歷史性合作。但瑞銀分析師團隊認為，雙方合作在執行風險上很高。

目前電動車產業最大問題在於利潤率仍待提升，鞏旻認為大陸車企雖然有成本優勢，但仍處於虧損主因在於市場環境競爭，並不會影響汽車企業在電動化路線上的長期投資。