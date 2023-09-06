李強：中國經濟有望實現5%左右增長目標

大陸國務院總理李強今（6）日在印尼出席東協峰會上表示，今年中國經濟有望實現年初設定的5％左右的增長目標。

李強指出，中國經濟發展前景可期，將為地區和世界各國不斷提供新的更大機遇。他並強調中國東協互為發展機遇，雙方合作牢不可破。

李強5日下午抵達雅加達，展開他出席第26次中國—東協（10+1）領導人會議、第26次東協與中日韓（10+3）領導人會議和第18屆東亞峰會（EAS），並對印尼進行正式訪問等系列訪問行程。

李強表示，這是他擔任中國國務院總理以來首次訪問亞洲國家，他將印尼作為訪問首站，是為發展而來、為友誼而來、為和平而來、為合作而來。

李強指出，中國將穩步擴大製度型開放，進一步放寬現代服務業等領域市場准入，加大知識產權保護力度，打造市場化、法治化、國際化一流營商環境。

李強指出，國家之間出現分歧和爭端，關鍵是大家正視問題，消除誤解。他強調，當前很重要的是反對選邊站隊，反對集團對抗，反對新冷戰，妥善處理國家之間的分歧和爭端。