快訊

開告了！進口雞蛋變司法案件 陳吉仲告邱毅誹謗、要徐巧芯刊登判決書

金額超過4千萬！私立名校再興中小學校董、校長涉侵占 檢調兵分12路約談

聽新聞
test
0:00 / 0:00

李強：中國經濟有望實現5%左右增長目標

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
大陸國務院總理李強今（6）日在印尼出席東協峰會上表示，今年中國經濟有望實現年初設定的5％左右的增長目標。（路透）
大陸國務院總理李強今（6）日在印尼出席東協峰會上表示，今年中國經濟有望實現年初設定的5％左右的增長目標。（路透）

大陸國務院總理李強今（6）日在印尼出席東協峰會上表示，今年中國經濟有望實現年初設定的5％左右的增長目標。

李強指出，中國經濟發展前景可期，將為地區和世界各國不斷提供新的更大機遇。他並強調中國東協互為發展機遇，雙方合作牢不可破。

李強5日下午抵達雅加達，展開他出席第26次中國—東協（10+1）領導人會議、第26次東協與中日韓（10+3）領導人會議和第18屆東亞峰會（EAS），並對印尼進行正式訪問等系列訪問行程。

李強表示，這是他擔任中國國務院總理以來首次訪問亞洲國家，他將印尼作為訪問首站，是為發展而來、為友誼而來、為和平而來、為合作而來。

李強指出，中國將穩步擴大製度型開放，進一步放寬現代服務業等領域市場准入，加大知識產權保護力度，打造市場化、法治化、國際化一流營商環境。

李強指出，國家之間出現分歧和爭端，關鍵是大家正視問題，消除誤解。他強調，當前很重要的是反對選邊站隊，反對集團對抗，反對新冷戰，妥善處理國家之間的分歧和爭端。

李強 東協 印尼

延伸閱讀

日媒：岸田文雄已與李強交談 可能觸及核汙水議題

習近平缺席…李強代打出席G20印度峰會 美方籲中國大陸別攪局

國內戰亂仍頻！緬甸退讓東協主辦權「下一屆讓給菲律賓」

峰會登場 印尼總統重申：東協不做大國代理人

相關新聞

中國大陸9月零售業景氣指數 回升至50.8

中國商業聯合會6日發布今年9月，中國大陸零售業景氣指數（CRPI）為50.8，較上月持續回升0.5個百分點。分析稱，隨著...

陸恒大在美申請破產保護 是轉折契機還是下一波風暴？

中國恒大集團是世界上、甚至可能是歷史上負債最高的房地產開發商，債務總額在2022年底大約相當於3,400億美元。為了保護其在美國的資產，中國恒大於17日依據美國破產法，在紐約聯邦法院申請了第15章破產保護。恒大申請破產保護是轉折起點，還是新風暴前奏？

大陸醫師和護士堅定支持打擊醫院貪腐案 將會造成什麼經濟問題？

中國大陸近期掀起一波轟轟烈烈的醫藥反腐風暴，據報導，迄今至少已有179位醫院院長、書記被查，這麼強力打擊醫院貪腐案，會造成什麼經濟問題？

李強：中國經濟有望實現5%左右增長目標

大陸國務院總理李強今（6）日在印尼出席東協峰會上表示，今年中國經濟有望實現年初設定的5％左右的增長目標。

新手機國產率逾90% 路透：華為聯手中芯國際 打臉美國

繼彭博資訊4日率先披露半導體研調公司TechInsights所做的拆解報告後，路透同日也報導華為和中芯國際聯手，已造出7...

搶瘋了 訂華為新手機Mate 60 Pro要等1個月

本報系聯合報報導，華為最新機型Mate 60 Pro上市後受到中國民眾瘋搶，實際前往華為上海門店探訪，店員表示，目前門市...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦