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陸電商物流指數　連續8個月回升

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
大陸電商物流指數連八個月回升，但需求的恢復有放緩跡象。圖為貴州一處快遞物流園區。新華社
大陸電商物流指數連八個月回升，但需求的恢復有放緩跡象。圖為貴州一處快遞物流園區。新華社

中國物流與採購聯合會和京東集團最新發布數據顯示，2023年8月中國大陸電商物流指數為111.1點，比7月份小幅提高0.2個點，這是連續第八個月回升。分析師指出，隨著促消費、穩就業、惠民生等領域相關政策推出，電商物流指數繼續保持穩步增長趨勢。

據央視網，5日公布的中國大陸電商物流指數為111.1點，比上月提高0.2點，連續8個月回升，今年以來持續保持穩步增長趨勢，且在分項指數中，庫存周轉指數、實載率指數、人員指數等繼續保持回升。

不過，中國物流信息中心分析師吳江指出，總體來看，大陸電商物流需求呈小幅下降，同時保持較強供給韌性，服務質量較好、物流時效平穩，使得多項指標為歷史高位。

就需求端恢復趨勢放緩方面，他提到，大陸國家統計局數據顯示，前7個月大陸全國實物商品線上零售額為人民幣7兆元，年增長10%，增速較上半年回落0.8個百分點。

吳江說，8月，大陸電商物流總業務量指數和農村電商業務量指數小幅回落，但仍然保持20%以上高速增長，其中暑期旅遊、探親、餐飲、住宿和開學季到來等帶動快消品和生鮮食品等品類電商物流需求快速增長。

展望後期，他認為，隨大陸促消費、穩就業、惠民生等領域相關政策推出，電商物流指數繼續保持穩步增長趨勢。

另，央視報導也顯示，今年前7月，大陸郵政行業寄遞業務量累計完成873.7億件，年增長12.8%。其中，快遞業務量累計完成703億件，年增長15.5%；國際/港澳台快遞業務量累計完成16.1億件，年增長57.2%。

指數 電商

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