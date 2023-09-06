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陸茅台「醬香拿鐵」咖啡賣翻　官方稱將長期推出

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
貴州茅台與連鎖咖啡品牌瑞幸咖啡聯名打造「醬香拿鐵」熱賣。（取材自微博）
貴州茅台與連鎖咖啡品牌瑞幸咖啡聯名打造「醬香拿鐵」熱賣。（取材自微博）

大陸連鎖咖啡品牌瑞幸和茅台4日推出聯名產品「醬香拿鐵」，受大陸民眾追捧，昨公布數據顯示，首日銷量就突破542萬杯、銷售額破人民幣1億元（折合台幣4.36億元），據陸媒引述茅台官方表示，「醬香拿鐵」將成為常設產品，長期推出。

據財聯社報導，一位茅台內部人士表示，「醬香拿鐵」銷售超出預料，其將成為持續推出的常設產品，（消費者）不用擔心買不著。

據瑞幸咖啡5日公布「醬香拿鐵」首日銷售數據，銷量破542萬杯、銷售額破人民幣1億元。有不少大陸網友反應，因銷售火爆，瑞幸門市提前關閉，員工坦言，點醬香拿鐵的人太多了，配料用光了。」

這款售價人民幣38元的「醬香拿鐵」，在剛推出期間打折至人民幣19元，銷量超過先前的熱門產品，包括首日售出131萬杯的奶酪拿鐵，以及66萬杯的椰子雲拿鐵。

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人民幣 茅台 咖啡

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