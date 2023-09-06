陸首套全自產化智能鑽機 智慧鑽機德陽下線

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／綜合報導
東方宏華智能鑽機1.0，在德陽下線。圖／本報四川德陽傳真
東方宏華智能鑽機1.0，在德陽下線。圖／本報四川德陽傳真

由東方宏華自主研製的智慧鑽機1.0，8月28日在四川德陽廣漢市成功下線。該鑽機是大陸首套全自產化智能鑽機，是一款針對油氣勘探開發的綠色智能鑽機產品，裝備集成了數位化直驅頂驅、機電一體化高效絞車、數位化直驅五缸泵等關鍵設備。

據介紹，該鑽機搭載了企業自主研發的「一鍵聯動」系統3.0版，能夠實現每小時25柱的起下轉作業，提升效率30%。同時配備了儲能系統BESS，能夠節省15%的燃油消耗，具有綠色環保功能。此外，隨著企業基於數位化、流程自動化獨立自主研發的Opera系統在鑽機上的應用，擺脫了以往完全靠人施鑽的經驗作業方式，讓鑽井作業能夠符合高標準、高要求，也實現了鑽井在地面、台面、高空三大區域作業的無人化、自動化駕駛功能。

近年來，深層乃至超深層的油氣資源，已成為大陸能源構成的重要組成部分，對勘採裝備提出了更高要求。未來，東方宏華將繼續走革新路線，在井下資料傳輸高性能感知、自主角色和優化演算法方面不斷提升，讓鑽機的「大腦」愈來愈發達，實現無人化操作，大力提升鑽採工藝和效率。

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